Топливо для стратавиации: в Энгельсе после атаки БПЛА горят цистерны нефтебазы (фото)

Во время атаки БПЛА на РФ в ночь на 6 июня в Саратовской области загорелись цистерны на нефтебазе в Энгельсе, обеспечивающей топливом местный стратегический военный аэродром. В Тамбовской области беспилотник попал в цех завода "Прогресс" в Мичуринске, производящего оборудование для авиации и ракетных комплексов.

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О пожаре на одном из промышленных предприятий города сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По состоянию на 4:30 чиновник заявлял, что на одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошел пожар в результате атаки дронов. По его словам, о пострадавших не сообщалось.

Пожар на навтобазе, обеспечивающей топливом аэродром "Энгельс-2" Фото: Exilenova+

Атака БПЛА на Энгельс: пылает база хранения топлива для аэродрома

Российское медиа Astra пишет, что в Энгельсе после дроновой атаки загорелся нефтеобъект. Сообщалось, что на территории базы хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" Росрезерва, которая обеспечивает топливом военный аэродром "Энгельс-2", горят по меньшей мере две цистерны.

Авторы канала Astra также отметили, что пожар на базе хранения нефтепродуктов фиксируют спутники NASA.

Спутники NASA фиксируют возгорание на территории нефтебазы в Энгельсе Фото: ASTRA

До того дроны наносили удары по нефтебазе в Энгельсе в январе. Пожары тушили несколько дней, было уничтожено 4 цистерны с топливом.

Последствия атаки на РФ: в Мичуринске горит завод: в Мичуринске горит завод

Astra со ссылкой на местных жителей также сообщает, что в Мичуринске Тамбовской области атакован завод "Прогресс". На его территории так же возник пожар. По данным местных пабликов, БПЛА поразил цех завода около 2:15, сообщалось о пострадавших. В районе частично перекрыли движение автомобилей.

Украинский Telegram-канал OSINT-расследователей Exilenova+ пишет, что на заводе "Прогресс" во время ночной атаки БПЛА на РФ получил повреждения центральный цех — в нем обвалилась крыша.

Мичуринский завод "Прогресс" производит оборудование для авиационной и ракетной техники Фото: Exilenova+

Также аналитики рассказывают, что Мичуринский завод "Прогресс" производит высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники. Среди его ассортимента есть гироскопические приборы для стабилизации и управления, курсоуказатели и автопилоты для обеспечения навигации и автоматического управления полетом, датчики угловой скорости и другие элементы, необходимые для пилотажно-навигационных систем.

"Прогресс" поставляет продукцию для самолетов, вертолетов, ракетных комплексов. Он активно сотрудничает с российской оборонной промышленностью и отвечает за внедрение в военную технику оккупантов передовых технологий.

После ночной атаки БПЛА пылает завод в Мичуринске Тамбовской области РФ Фото: Exilenova+

Кроме того, российские СМИ сообщали, что в ночь на 6 июня дроны атаковали Рязань — под ударом была авиабаза "Дягилево" на окраине города. В Энгельсе от взрыва дрона также пострадал жилой дом.

Украинская сторона на момент публикации новости не давала официальных комментариев относительно ночной атаки дронов на Россию.

Напомним, в ночь на 6 июня беспилотники также совершили атаку на аэропорт Брянска. Возле объекта прогремели взрывы, в сети распространились кадры возгорания.

Перед тем 5 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитывались о поражении под Брянском установок "Искандер", которые могли обстреливать Киев баллистическими ракетами.