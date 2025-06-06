Дроны атаковали Энгельс и Рязань: пылает НПЗ и жилой комплекс (видео)

В ночь на 6 июня ударные беспилотники атаковали российские города Энгельс и Рязань, а один из дронов якобы попал в жилой комплекс.

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Об этом сообщил местный телеграм-канал "Саратов. Жесть 18+".

"Энгельс обломки сбитого БПЛА попали в ЖК "Облака". На месте пожарные", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, на одном из этажей жилого комплекса началось возгорание. Там повреждены несколько окон и остекление дома.

В то же время сообщается о попадании дрона по нефтеперерабатывающему заводу в Энгельсе.

Кроме того, российское издание Astra сообщило, что беспилотники также атаковали авиабазу "Дягилево" в Рязани.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об атаках на российские города.

Напомним, в ночь на 6 июня состоялась атака на аэропорт Брянска, где дроны могли поразить российскую ПВО.

4 июня СБУ показала эксклюзивные видеокадры атаки на десятки стратегических российских самолетов.