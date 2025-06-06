Атака на аэропорт Брянска: дроны могли атаковать российские системы ПВО, — соцсети (видео)

В аэропорту российского города Брянск прогремели мощные взрывы: объект мог быть атакован ударными беспилотниками.

Related video

Об этом сообщило российское издание Astra.

"Возле аэропорта Брянска прогремели взрывы. Сообщается об атаке ВСУ", — говорится в сообщении.

Также издание обнародовало видео, на котором видно и слышно мощный взрыв, прогремевший в аэропорту Брянска.

В то же время осинтеры утверждают, что в аэропорту горят или системы противовоздушной обороны РФ или оперативно-тактический ракетный комплекс, который располагался на территории аэропорта в Брянске.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в половине 12 ночи заявил, что ВСУ якобы атаковали FPV-дронами село Старые Юрковичи Климовского района, однако никак не прокомментировал взрывы в аэропорту Брянска.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала атаки на брянский аэропорт.

Напомним, украинские FPV-дроны атаковали 4 российские военные аэродромы 1 июня. Вскоре в СБУ сообщили о результатах операции "Паутина". В спецслужбе заявляли о поражении 34% российских стратегических носителей крылатых ракет на сумму около $7 млрд.

4 июня СБУ показала эксклюзивные видеокадры атаки на десятки стратегических российских самолетов.