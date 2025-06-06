Атака на аеропорт Брянська: дрони могли атакували російські системи ППО, — соцмережі (відео)
В аеропорту російського міста Брянськ прогриміли потужні вибухи: об'єкт міг бути атакований ударними безпілотниками.
Про це повідомило російське видання Astra.
"Біля аеропорту Брянська прогриміли вибухи. Повідомляється про атаку ЗСУ", — йдеться у повідомленні.
Також видання оприлюднило відео, на якому видно та чутно потужний вибух, який прогримів в аеропорту Брянська.
Водночас осінтери стверджують, що в аеропорту палають або системи протиповітряної оборони РФ або оперативно-тактичний ракетний комплекс, який розташовувався на території летовища у Брянську.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз о пів на 12 ночі заявив, що ЗСУ нібито атакували FPV-дронами село Старі Юрковичі Климовського району, проте жодним чином не прокоментував вибухи у аеропорту Брянська.
На момент публікації матеріалу українська сторона також не коментувала атаки на брянське летовище.
Нагадаємо, українські FPV-дрони атакували 4 російські військові аеродроми 1 червня. Невдовзі в СБУ повідомили про результати операції "Павутина". У спецслужбі заявляли про ураження 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет на суму близько $7 млрд.
4 червня СБУ показала ексклюзивні відеокадри атаки на десятки стратегічних російських літаків.