Дрони атакували Енгельс та Рязань: палає НПЗ та житловий комплекс (відео)

У ніч на 6 червня ударні безпілотники атакували російські міста Енгельс та Рязань, а один з дронів нібито влучив у житловий комплекс.

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Про це повідомив місцевий телеграм-канал "Саратов. Жесть 18+".

"Енгельс уламки збитого БПЛА потрапили в ЖК "Облака". На місці пожежники", — йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, на одному з поверхів житлового комплексу почалося загоряння. Там пошкоджено кілька вікон і скління будинку.

Водночас повідомляється про влучання дрона по нафтопереробному заводу в Енгельсі.

Крім того, російське видання Astra повідомило, що безпілотники також атакували авіабазу "Дягілево" у Рязані.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації щодо атак на російські міста.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня відбулась атака на аеропорт Брянська, де дрони могли уразити російську ППО.

4 червня СБУ показала ексклюзивні відеокадри атаки на десятки стратегічних російських літаків.