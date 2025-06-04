Під атакою ударних БпЛА: у російському Рильську прогриміла серія вибухів, здійнялася пожежа (відео)

У російському місті Рильськ Курської області прогриміла серія вибухів: дрони атакували регіон, внаслідок чого здійнялася пожежа на місці удару. У мережі припускають, що під атакою могли опинитися пункти постійної дислокації російських військ.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки по Рильську.

Атака по Курській області Росії почалася близько 22:40 години 3 червня. Російський Telegram-канал "Ополчение/Рыльск/Медведь" попередив про рух безпілотників у небі над регіоном, зафіксований у Рильському районі.

Скріншот | повідомлення росіян про безпілотники

Упродовж наступних близько двох годин у Курській області продовжували фіксувати рух дронів. У різних районах прогриміли вибухи.

Зокрема гучно було у самому Рильську та навколишніх населених пунктах. У мережі поширили кадри, на яких видно падіння одного з дронів та загоряння на місці атаки.

Telegram-канал Mash близько опівночі повідомив про падіння одного з ударних дронів на території приватного будинку. Після цього, за словами росЗМІ, здійнялася пожежа: будинок загорівся.

У Рильську дрони могли вразити пункти дислокації ЗС РФ: що відомо

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ ідентифікував місця атаки дронів цієї ночі по Рильську. За попередньою інформацією пабліка, яка потребує підтвердження, у Курській області під ударом могли опинитися пункти постійної дислокації російських військ.

Удар припав, за припущенням каналу, на Боровськ поблизу Рильська.

Exilenova+ | ймовірне місце атаки дронів у Рильську

Схожа атака, за інформацією Exilenova+, відбулася 15 травня, коли дрони атакували Рильськ. Тоді повідомлялося, що під ударом опинилися пункти дислокації ЗС РФ у Курській області.

Нагадаємо, 3 червня в етері єдиного телемарафону спікер Військово-морських сил (ВМС) України Дмитро Плетенчук розповів, що вибухи на Кримському мосту пошкодили важливу частину конструкції.

Також видання dev.ua 3 червня припустило, що атаку по Кримському мосту могли здійснити за допомогою українських дронів "Марічка".