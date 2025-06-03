Атака на Кримський міст: пошкоджено важливу і складну частину конструкції, — ВМС України (відео)

Вибухи на Кримському мосту пошкодили конструктивно складну частину споруди. Спецоперації СБУ 3 червня обмежать можливості армії РФ.

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Про це розповів в ефірі єдиного телемарафону спікер Військово-морських сил (ВМС) України Дмитро Плетенчук.

У Росії допускають імовірність втрати Кримського мосту, сказав Плетенчук

Цю частину Кримського мосту, за його словами, раніше пошкоджували внаслідок проведення схожої операції. Завдяки удару знизилася її пропускна здатність.

ЗС РФ відчули обмеження щодо перекидання важкої техніки ешелонами. За словами спікера ВМС, не менш важливою стала ідеологічна складова удару.

"Для росіян цей удар, який послідував за попереднім і не менш болючим (Плетенчук має на увазі операцію СБУ "Павутина", — ред.), може розігнути кілька скріп. А Кримський міст — одна з імперських скріп", — зауважив військовий.

У Росії припускають імовірність втрати Кримського мосту, тому змушені розвивати сухопутну логістику: пов'язувати Ростов-на-Дону з анексованим Кримом через окуповані території на півдні України.

Дорожня інфраструктура розвивається в Донецькій, Запорізькій і Херсонській області. Плюси полягають у відносно легкому відновленні, а великий мінус у тому, що ці райони набагато ближчі до лінії бойового зіткнення.

Наслідки операцій з підриву Кримського мосту вплинуть і на судноплавство. Україна заборонила прохід суден через Керченський канал, але багато суден під іноземними прапорами порушують це правило, підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, для спецоперації з атаки на Кримський міст могли бути застосовані морські дрони "Марічка" і Толока". Оператори підірвали 1100 кг вибухівки.

Перші вибухи на Кримському мосту пролунали вранці 3 червня. Повторна атака була вдень, російська сторона писала про спроби дронів пробити загородження.