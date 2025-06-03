Атака на Крымский мост: повреждена важная и сложная часть конструкции, — ВМС Украины (видео)

Взрывы на Крымском мосту повредили конструктивно сложную часть сооружения. Спецоперации СБУ 3 июня ограничат возможности армии РФ.

Related video

Об этом рассказал в эфире единого телемарафона спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук.

В России допускают вероятность потери Крымского моста, сказал Плетенчук

Данная часть Крымского моста, по его словам ранее повреждалась в результате проведения схожей операции. Благодаря удару снизилась ее пропускная способность.

ВС РФ почувствовали ограничения по переброске тяжелой техники эшелонами. По словам спикера ВМС, не менее важной стала идеологическая составляющая удара.

"Для россиян этот удар, который последовал за предыдущим и не менее болезненным (Плетенчук имеет в виду операцию СБУ "Паутина", — ред.), может разогнуть несколько скреп. А Крымский мост — одна из имперских скреп", — заметил военный.

В России допускают вероятность потери Крымского моста, поэтому вынуждены развивать сухопутную логистику: связывать Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом через оккупированные территории на юге Украины.

Дорожная инфраструктура развивается в Донецкой, Запорожской и Херсонской области. Плюсы заключаются в относительно легком восстановлении, а большой минус в том, что эти районы намного ближе к линии боевого соприкосновения.

Последствия операций по подрыву Крымского моста повлияют и на судоходство. Украина запретила проход судов через Керченский канал, но многие суда под иностранными флагами нарушают это правило, подытожил Плетенчук.

Напомним, для спецоперации по атаке на Крымский мост могли быть применены морские дроны "Марічка" и Толока". Операторы подорвали 1100 кг взрывчатки.

Первые взрывы на Крымском мосту раздались утром 3 июня. Повторная атака была днем, российская сторона писала о попытках дронов пробить заграждения.