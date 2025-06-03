Кримський міст могли атакувати українські дрони "Марічка": що про них відомо (відео)

Служба безпеки України повідомила про підрив опори Кримського мосту 3 червня. Удар могли завдати за допомогою українського підводного дрона "Марічка".

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Таку версію висунуло видання dev.ua.

СБУ повідомляє, що її агенти замінували опори Кримського мосту і вранці, о 4:44 активували перший вибуховий пристрій. 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті пошкодив опору біля самого дна, зараз транспортна артерія перебуває в аварійному стані.

Пізніше російські ЗМІ повідомили про продовження атаки по Кримському мосту морськими дронами, які нібито намагалися прорватися через систему пасивного захисту. По всій території Криму оголосили тривогу через небезпеку для надводно-підводних цілей. Деякі згадали український безпілотний апарат під назвою "Марічка".

Безпілотну субмарину "Марічка" розробила і випробувала команда українських волонтерів AMMO.UKRAINE. Уперше про неї стало відомо влітку 2023 року. Він призначений для ураження мостів, берегових укріплень, кораблів і навіть підводних човнів.

Дрон завдовжки 6 метрів і завширшки 1 метр може перевозити у відсіках багато вибухівки, корисні вантажі або обладнання для ведення розвідки. За словами народного депутата Юрія Мисягіна, коштує така машина близько 16 млн грн.

За словами розробників, "Марічка" має унікальну систему зв'язку, яка захищена від впливу засобів радіоелектронної боротьби, що пригнічують сигнали. Завдяки цьому оператор може керувати апаратом на великій відстані (до 1000 км) і глибині. За потреби дрон може переходити в автономний енергоощадний режим.

Військовий аналітик із Великої Британії H.I.Sutton (Саттон) проаналізував дрон "Марічка" за кадрами, які опублікували у відкритому доступі. Субмарина має Х-подібне компонування керма напрямку, корпус являє собою посудину під тиском. Аналітик помітив незвичайний носовий обтічник у передній частині.

Напередодні, 1 червня, СБУ провела операцію "Павутина", вразивши військові літаки на авіабазах у Росії за допомогою дронів. За словами відомства, у результаті вдалося пошкодити 34% стратегічної авіації РФ.