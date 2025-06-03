Крымский мост могли атаковать украинские дроны "Марічка": что о них известно (видео)

Служба безопасности Украины сообщила о подрыве опоры Крымского моста 3 июня. Удар могли нанести с помощью украинского подводного дрона "Марічка".

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Такую версию выдвинуло издание dev.ua.

СБУ сообщает, что ее агенты заминировали опоры Крымского моста и утром, в 4:44 активировали первое взрывное устройство. 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте повредил опору у самого дна, сейчас транспортная артерия находится в аварийном состоянии.

Позже российские СМИ сообщили о продолжении атаки по Крымскому мосту морскими дронами, которые якобы пытались прорваться через систему пассивной защиты. По всей территории Крыма объявили тревогу из-за опасности для надводно-подводных целей. Некоторые упомянули украинский беспилотный аппарат под названием "Марічка".

Беспилотную субмарину "Марічка" разработала и испытала команда украинских волонтеров AMMO.UKRAINE. Впервые о ней стало известно летом 2023 года. Он предназначен для поражения мостов, береговых укреплений, кораблей и даже подводных лодок.

Дрон длиной 6 метров и шириной 1 метр может перевозить в отсеках много взрывчатки, полезные грузы или оборудование для ведения разведки. По словам народного депутата Юрия Мысягина, стоит такая машина около 16 млн грн.

По словам разработчиков, "Марічка" имеет уникальную систему связи, которая защищена от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, подавляющих сигналы. Благодаря этому оператор может управлять аппаратом на большом расстоянии (до 1000 км) и глубине. При необходимости дрон может переходить в автономный энергосберегающий режим.

Военный аналитик из Великобритании H.I.Sutton (Саттон) проанализировал дрон "Марічка" по кадрам, которые опубликовали в открытом доступе. Субмарина имеет Х-образную компоновку руля направления, корпус представляет собой сосуд под давлением. Аналитик заметил необычный носовой обтекатель в передней части.

Накануне, 1 июня, СБУ провела операцию "Паутина", поразив военные самолеты на авиабазах в России с помощью дронов. По словам ведомства, в результате удалось повредить 34% стратегической авиации РФ.