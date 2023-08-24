Первый в своем роде: британский аналитик указал особенности морского дрона "Маричка"

По словам военного аналитика H.I.Sutton (Саттона), крупный беспилотник родился в Украине из-за нужд военного времени.

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Известный военный аналитик из Великобритании H.I.Sutton (Саттон) по имеющимся в открытом доступе материалам проанализировал оснащение украинского подводного беспилотника "Маричка". В своем блоге эксперт обратил внимание на некоторые интересные особенности аппарата.

По его словам, один из прототипов имеет Х-образную компоновку руля направления. Весь или большая часть корпуса представляет собой сосуд под давлением и кажется, что по дну проходит киль и есть ожидаемые буксирные петли. Так же эксперт обращает внимание на необычный носовой обтекатель в передней части прототипа автономной субмарины.

"Среди множества крупных проектов подводных беспилотников по всему миру, это, пожалуй, первый, рожденный непосредственно из нужд военного времени", — отмечает британский эксперт.

Подводный дрон "Маричка" во время испытаний Фото: HI Sutton

Ранее стало известно, что создатели первого украинского подводного беспилотника "Маричка" отправили прототип субмарины в первое тестовое плаванье. На опубликованном нардепом от "Слуги Народа" Юрием Мысягиным видео можно заметить, как прототип дрона ночью сгружают с автомобильного прицепа и спускают под воду при помощи крана.

Подводный дрон "Маричка" – украинская разработка волонтеров AMMO.UKRAINE. Создатели платформы утверждают, что объединили между собой лучших разработчиков беспилотных аппаратов и других специалистов в этой сфере в рамках своего проекта. В планах AMMO.UKRAINE создать "Армию подводных дронов", в основе которого будет большая автономная субмарина "Маричка".

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, сегодня треть морских дронов Украины поражают цели, и это проблема для черноморского флота российских оккупантов. Глава разведку Украины подчеркивает, что морские дроны – это эффективное оружие для сдерживания флота оккупантов. И хотя нельзя сказать, что это наступательное оружие, но оно отлично парализует деятельность флота РФ.

"Корабли дальше, чем за рейд Севастополя в северном направлении, вообще не ходят", – сказал Буданов.

А по мнению главы объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, морские дроны показывают, что Украина не только надеется на помощь партнеров, но и сама разрабатывает оружие для защиты.