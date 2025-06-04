Под атакой ударных БпЛА: в российском Рыльске прогремела серия взрывов, поднялся пожар (видео)

В российском городе Рыльск Курской области прогремела серия взрывов: дроны атаковали регион, в результате чего поднялся пожар на месте удара. В сети предполагают, что под атакой могли оказаться пункты постоянной дислокации российских войск.

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Фокус собрал информацию относительно ночной атаки по Рыльску.

Атака по Курской области России началась около 22:40 часов 3 июня. Российский Telegram-канал "Ополчение/Рыльск/Медведь" предупредил о движении беспилотников в небе над регионом, зафиксированном в Рыльском районе.

Скриншот | сообщения россиян о беспилотниках

В течение следующих около двух часов в Курской области продолжали фиксировать движение дронов. В разных районах прогремели взрывы.

В частности громко было в самом Рыльске и окружающих населенных пунктах. В сети распространили кадры, на которых видно падение одного из дронов и возгорание на месте атаки.

Telegram-канал Mash около полуночи сообщил о падении одного из ударных дронов на территории частного дома. После этого, по словам росСМИ, поднялся пожар: дом загорелся.

В Рыльске дроны могли поразить пункты дислокации ВС РФ: что известно

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ идентифицировал места атаки дронов этой ночью по Рыльску. По предварительной информации паблика, которая требует подтверждения, в Курской области под ударом могли оказаться пункты постоянной дислокации российских войск.

Удар пришелся, по предположению канала, на Боровск вблизи Рыльска.

Exilenova+ | вероятное место атаки дронов в Рыльске

Похожая атака, по информации Exilenova+, произошла 15 мая, когда дроны атаковали Рыльск. Тогда сообщалось, что под ударом оказались пункты дислокации ВС РФ в Курской области.

Напомним, 3 июня в эфире единого телемарафона спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что взрывы на Крымском мосту повредили важную часть конструкции.

Также издание dev.ua 3 июня предположило, что атаку по Крымскому мосту могли осуществить с помощью украинских дронов "Маричка".