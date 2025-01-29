Уничтожено 4 резервуара: разведка Британии показала последствия ударов по нефтебазе в Энгельсе

В результате атак на нефтебазу в Саратовской области России было уничтожено 4 цистерны с топливом. Кроме того, 10 резервуаров могли получить значительные повреждения.

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Как отметили в военной разведке, 8 января 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтебазе "Кристалл" в Саратовской области России, в 8 км от авиабазы ​​Энгельс-2.

Этот удар вызвал масштабные пожары в зоне хранения горюче-смазочных материалов, на тушение которых ушло несколько дней.

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14 января по нефтебазе "Кристалл" был нанесен еще один удар, что привело к повторному возгоранию и нанесению дальнейшего ущерба инфраструктуре объекта.

Разведка показала спутниковый снимок нефтебазы, датированный 21 января, на котором, по оценкам, заметно 4 уничтоженных цистерны с ГСМ и 10 поврежденных резервуаров.

"Повторные удары указывают на возросшую способность Украины нацеливаться на российскую инфраструктуру", — отмечают в разведывательном ведомстве.

Напомним, нефтебазу аэродрома Энгельс в Саратовской области могли атаковать беспилотники "Чаклун-В", которые могут лететь до 700 километров с 20 килограммами взрывчатки.

Ранее сообщалось, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод из-за ударов потерял как минимум два резервуара с горючим для самолетов Ту-95 и Ту-160.