Знищено 4 резервуари: розвідка Британії показала наслідки ударів по нафтобазі в Енгельсі

Унаслідок атак на нафтобазу в Саратовській області Росії було знищено 4 цистерни з паливом. Крім того, 10 резервуарів могли отримати значні пошкодження.

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Україна наростила свої можливості прицільно бити по важливій інфраструктурі російських регіонів. Такого висновку дійшли в Міністерстві оборони Великої Британії.

Як зазначили у військовій розвідці, 8 січня 2025 року українські безпілотні літальні апарати завдали удару по нафтобазі "Кристал" у Саратовській області Росії, за 8 км від авіабази Енгельс-2.

Цей удар спричинив масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів, на гасіння яких пішло кілька днів.

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14 січня по нафтобазі "Кристал" було завдано ще одного удару, що призвело до повторного загоряння і завдання подальшої шкоди інфраструктурі об'єкта.

Розвідка показала супутниковий знімок нафтобази, датований 21 січня, на якому, за оцінками, помітно 4 знищені цистерни з ПММ і 10 пошкоджених резервуарів.

"Повторні удари вказують на збільшену здатність України націлюватися на російську інфраструктуру", — зазначають у розвідувальному відомстві.

Нагадаємо, нафтобазу аеродрому Енгельс у Саратовській області могли атакувати безпілотники "Чаклун-В", які можуть летіти до 700 кілометрів із 20 кілограмами вибухівки.

Раніше повідомлялося, що Саратовський нафтопереробний завод через удари втратив щонайменше два резервуари з пальним для літаків Ту-95 і Ту-160.