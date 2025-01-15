Энгельс горит, а Россия теряет ресурсы: реальные последствия украинских ударов по РФ

Силы обороны Украины продолжают активно наносить удары по стратегическим объектам России, способствуя снижению ее военных и экономических возможностей. Фокус выяснил, реальные последствия и перспективы украинских атак.

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Украина продолжает активно наносить удары по стратегически важным объектам России. Силы обороны на 14 января нанесли дальнобойный удар по территории врага, который может быть самым массовым и результативным за все время полномасштабной войны.

В атаке использовались ракеты и различные дальнобойные дроны. Первой целью стал "Брянский химический завод", который расположен в 12 км от областного центра. Предприятие, по данным российских источников, выпускает снаряжение и собирает различные боеприпасы, в том числе снаряды к РСЗО "Град", "Торнадо-С", "Смерч" и фугасные авиабомбы.

Под атакой оказался и сам Брянск, где, по информации местных властей, "обломками ракет" повреждено предприятие "Кремний Эл", которое подвергается ударам не впервые и считается вторым крупнейшим в РФ производителем электроники для военных целей.

Но та ночь оказалась "взрывной" еще для ряда вражеских объектов в разных регионах России. Также пострадал Алексинский химический комбинат в Тульской области. После прилетов дронов СБУ там зафиксирован крупный пожар. Украинские БПЛА достали и склады боеприпасов ФАБ, КАБ и крылатых ракет на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. Фиксировался крупный пожар и на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе.

Атака на РФ: главные цели Украины: главные цели Украины

Украинская армия действует системно, постепенно уничтожая вражеские объекты военной инфраструктуры, а также ключевые элементы оборонного потенциала России.

"Мы разрушаем стратегические военные объекты, объекты оборонно-промышленного комплекса, энергетическую инфраструктуру. Это уже дает свой результат: российские объекты, такие как нефтебазы и склады, используемые для стратегической авиации, получают серьезные повреждения. Например, недавние возгорания на территории России, в частности на аэродроме в Энгельсе, где хранятся горюче-смазочные материалы для стратегических бомбардировщиков, являются важными, хотя и не критическими для врага", — говорит Фокусу военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, Россия еще имеет значительные ресурсы для восстановления поврежденных объектов, таких как склады с боеприпасами и топливо для авиации. Они могут заменить разрушенные склады, но это уменьшает их ресурсы и способность к восстановлению боевых действий в короткие сроки. Российский бюджет на 2025 год предусматривает значительные расходы на военные действия, поэтому Россия продолжит наступать, но украинская армия активно работает над ограничением ее ресурсных возможностей.

Одним из важных достижений Украины в этих атаках является разработка эффективных беспилотных систем. Это позволяет применять нестандартные подходы к поражению вражеских объектов. Например, на беспилотники подвешивают управляемые авиационные бомбы или мины, что дает возможность уничтожать стратегические объекты врага с минимальными затратами.

Эксперт уверен, россияне еще не раз услышат "бавовну" и горечь будет в разных уголках страны — это лишь вопрос времени. А вот Москва как цель пока не является приоритетной для осуществления украинских атак.

"Москва — это не просто город, а стратегический центр управления и принятия решений. Конечно, такие объекты являются законными целями для украинских Сил обороны. Однако важно отметить, что мы не планируем атаковать гражданские объекты, такие как культурные или социокультурные учреждения, где есть мирные люди. Главная проблема Москвы — это ее сложная и плотная система противовоздушной обороны, поэтому удар по Москве может привести к большим потерям без достижения значительного результата. Поэтому значительно эффективнее направлять удары на менее защищенные регионы России, где система ПВО не такая мощная. Это позволяет нам уничтожать вражеские объекты с меньшими потерями для украинских сил", — говорит Селезнев.

Враг распределяет свои объекты таким образом, что наиболее важные и стратегические из них находятся под особой защитой, в частности Керченский мост. Направлять несколько сотен единиц нашей ПВО с целью гарантированно уничтожить вражескую ПВО, при этом не достигнув основных целей, выглядит нерациональным, считает эксперт. Однако враг сталкивается с проблемой: у него есть много стратегических объектов, но им начинает не хватать сил для эффективной противовоздушной обороны.

"Тактика "тысячи порезов" — постепенное, но постоянное поражение более слабых объектов — выглядит гораздо более эффективной, чем попытки прорвать мощную систему ПВО Москвы", — резюмирует бывший спикер Генштаба ВСУ.

Атаки ВСУ на российские объекты: мгновенного результата не ждать?

Безусловно, все опрошенные Фокусом эксперты сходятся во мнении, что Силы обороны Украины нарастили способности для нанесения мощных ударов по территории РФ. Но ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, считает что мгновенного результата от таких атак не стоит ожидать.

"В общем, атаки на российские объекты важны для уменьшения ресурсов врага, однако для того, чтобы увидеть мгновенный результат, нужно больше времени. Россия имеет большое количество заводов и производств, работающих для военно-промышленного комплекса. Каждый из этих заводов не только производит продукцию для армии, но и обеспечивает поставки на передовую. Если даже остановить все заводы, это не будет означать мгновенную победу — остаются склады, накапливающие продукцию, которую можно распределять по фронту. Поэтому достичь быстрых изменений сразу после таких атак мы не можем", — говорит Фокусу Гетьман.

По его словам, сейчас атаковать НПЗ в РФ значительно проще, потому что эти объекты находятся в более доступных местах. Базовые резервуары с горючим легче атаковать с помощью беспилотников или других средств. Повреждение таких объектов может привести к вторичному возгоранию, и они могут гореть до полного выгорания. Однако более защищенные объекты, такие как химические заводы, требуют более мощных ударов, поскольку они имеют толстые стены и серьезные перекрытия. Для уничтожения таких объектов нужно использовать ракеты.

"Такие атаки как произошли в ночь на 14 января уменьшают возможности российского ВПК, потому что они должны восстанавливать разрушенные объекты, что влияет на логистику и снабжение для армии. Однако Россия имеет большие резервы и может быстро заменить некоторые поврежденные объекты, поэтому важно продолжать такую тактику", — продолжает эксперт.

Если Силы обороны Украины будут продолжать наносить удары регулярно, через несколько месяцев Россия начнет испытывать серьезные проблемы, считает Гетьман. Особенно это скажется на их возможностях на фронте, поскольку склады, поставляющие боеприпасы, будут повреждены, и это ограничит их ресурсы. Однако стоит понимать, что результат будет накопительным, и не стоит ожидать мгновенных изменений, подчеркивает эксперт.

Меньше КАБ и крылатых ракет: реальные последствия украинских атак по РФ

Военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что все удары Силами обороны по территории РФ уже имеют последствия.

"Был нанесен удар по Энгельсу, а именно по аэродрому, на котором находятся стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160, Ту-34. По информации со ссылками на источники, после удара по аэродрому был уничтожен склад с боеприпасами. Теперь открываем сводку Генштаба и смотрим, что в последние недели ежедневно уничтожалось 60-70 целей (таких как КАБ — ред.), а иногда и больше единиц. Но после ударов по Энгельсу эта цифра снизилась до 15-20. То есть мы видим резкое уменьшение количества боеприпасов. Конечно, они восстанавливают свои склады, но даже при этом количество боеприпасов, необходимых для нормальной работы российской авиации, значительно уменьшается", — говорит Фокусу Нарожный.

По словам эксперта, такие атаки Сил обороны важны, потому что каждый склад боеприпасов — это около недели работы для российской авиации. Конечно, Россия не работает только с одного аэродрома, а с нескольких, но в целом количество атак уменьшается. Это влияет на их логистику, поскольку им нужно перенаправлять самолеты и принимать другие решения.

"Другой важный момент — это уничтожение склада нефтепродуктов в Энгельсе. Там базируются самолеты Ту-160. Объясню, чем они отличаются от других. Ту-95 — это основная часть российской авиации для запуска крылатых ракет. Но эти самолеты уже исчерпали свой ресурс, и поэтому Россия начала использовать Ту-160. Эти самолеты используют особое топливо, которое производится не на всех нефтеперерабатывающих заводах России. Вот почему удары по НПЗ, где производится это топливо, важны", — продолжает Нарожный.

Что касается последствий, то мы можем увидеть уменьшение количества запусков крылатых ракет, уверен эксперт. Это может привести к тому, что количество атак по Украине уменьшится, но "мы не можем точно посчитать, сколько ракет было бы, если бы не эти удары. Конечно, мы хотим, чтобы удары прекратились совсем, но это вопрос времени".

"Кроме того, мы наносим удары по другой стратегической инфраструктуре, например, по складам боеприпасов и артиллерийским заводам. Война сейчас, в первую очередь, артиллерийская, и артиллерия занимает основную часть огневых ударов — как у нас, так и у россиян. Поэтому удары по артиллерийским заводам и уничтожение запасов взрывчатки также уменьшают эффективность вражеских атак", — говорит Нарожный.

В целом количество ударов и выстрелов в России уменьшается, и это важно для понимания того, как ситуация меняется в пользу Украины.

"Люди часто говорят, что ничего не меняется, что мы проиграли войну, но это не так. Ситуация на фронте постепенно меняется в нашу пользу, и мы это видим. Однако победы за один день не будет", — резюмирует военный эксперт.

Напомним, саратовский нефтеперерабатывающий завод, по которому в ночь на 14 января ударили Силы обороны, потерял минимум два резервуара с горючим. На спутниковом фото видны почерневшие выгоревшие площадки у точка, в которых раньше белели гигантские цистерны.

Также источники Фокуса назвали все объекты ВС РФ, до которых долетали украинские средства поражения в ночь на 14 января.