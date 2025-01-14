ATACMS или Storm Shadow: Украина нанесла самый массовый удар по РФ, аналитики выяснили, где горит

По словам украинских аналитиков, по объектам в РФ запустили 200 дронов. Применили комбинированные ракетные атаки — в итоге поражены НПЗ, нефтехранилище и завод под Брянском, где выпускают боеприпасы к РСЗО и авиационные бомбы.

Related video

Силы обороны Украины в ночь с 13 на 14 января нанесли дальнобойный удар по территории РФ, который может быть самым массовым и результативным за все время полномасштабной войны. Об этом пишет Defense Express.

Авторы публикации сделали выводы по количеству пораженных объектов и сверхширокой географии нанесенных ударов.

Важно

В РФ заявили о массированном ракетном ударе ATACMS: детали от губернаторов и росСМИ

В атаке использовались ракеты и разнообразные дальнобойные дроны. Первой целью стал "Брянский химический завод", который находится в 12 км от областного центра. Предприятие, по данным российских источников, выпускает снаряжение и собирает различные боеприпасы, среди прочего — снаряды к РСЗО "Град", "Торнадо-С", "Смерч" и фугасные авиабомбы.

ФКП Комбинат Каменский

ФКП Комбинат Каменский

ФКП Комбинат Каменский

Под атакой оказался и сам Брянск, где, по информации местных властей, "обломками ракет" повреждено предприятие "Кремний Эл", которое подвергается ударам не впервые и считается вторым крупнейшим в РФ производителем электроники для военных целей. Расстояние от границы — 105-115 км, поэтому для атаки могли использовать ATACMS или крылатые ракеты Storm Shadow. Российские власти на местах говорят о "комбинированной ракетной атаке".

Ночью были атакованы объекты в Саратовской области. По имеющимся сведениям, речь идет о двух целях. Первая — Саратовский нефтеперерабатывающий завод на юге города.

Второй пораженный объект — нефтебаза "Кристалл" под Энгельсом на левом берегу Волги, которую атаковали неделю назад. Это хранилище государственного резерва с топливом для стратегических бомбардировщиков, которое россияне тушили в течение пяти дней кряду и только накануне, 13 января, сообщили о ликвидации пожара.

Последствия удара в Энгельсе

Еще одна цель — Казань. После прилета украинских дронов загорелось в районе свода "Казань Оргсинтез" — это единственный в РФ производитель высокопрочного пластика, крупный промышленный объект площадью 2 кв. км. Целью атаки стало хранилище жидких газов — один из ключевых объектов в производственной цепи предприятия, который проще всего вывести из строя.

Сообщение об ударах по военным объектам РФ

Были сообщения и об атаках украинских дронов на объекты в Туле и Воронеже, Ростовской, Орловской и Тамбовской областях. В РФ сообщили о запуске более 200 дронов в 12 регионах РФ.

Также сообщалось об атаке станции по перекачке нефти в Татарстане, возле города Альметьевск.

Напомним, что, по информации мониторинговой группы, в ходе ударов по объектам в РФ 14 января дроны ВСУ несли КАБ и крупные мины.

Также сообщалось, что дроны "Пекло" и "Бобер" атаковали 12 регионов России.