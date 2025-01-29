Попали четыре из четырех БПЛА: ГУР подтвердило атаку на НПЗ "Лукойл" в РФ

Нефтебаза в Кстово помогает России вести войну против Украины. За год здесь перерабатывали от 15 до 17 млн тонн нефти в год.

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В России на территории Нижегородской области в ночь на 29 января произошла атака БПЛА Главного управления разведки Минобороны Украины. Они атаковали нефтебазу "Лукойл" в городе Кстово. Работа была успешной. Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на свои источники в разведке.

Несмотря на то, что местные жители сообщали о трех взрывах, в ГУР отметили, что четыре дрона из четырех достигли цели и попали по территории завода.

Нефтебаза в Кстово помогала России вести войну против Украины. По данным росмедиа, жители города жаловались на дроны. Также в российских сетях писали о работе систем противовоздушной обороны в Нижегородской области.

Позже в интернете появились кадры о пожаре, как утверждается, на территории нефтебазы "Лукойл — Нижегороднефтеоргсинтез", которая расположена в Кстово.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что НПЗ в Кстово, по которому прилетело, способен перерабатывать от 15 до 17 млн тонн нефти в год.

"Его можно назвать четвертым по величине в России. Производит бензин, дизель, авиационный керосин, битум. Важен для армии РФ", — написал он.

Напомним, что в ночь на 29 января произошла атака на НПЗ в Нижегородской области РФ. Местные власти доложили о "падении обломков" и отсутствии пострадавших. В сети показали масштабный пожар.

Также сообщалось, что РФ готовила удар по расположению F-16, россиянам помогали жители Кременчуга. Возле каждого из объектов они планировали арендовать жилье, чтобы шпионить вблизи "цели" в течение нескольких дней.