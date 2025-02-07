Российские войска перебрасывают силы ПВО из Крыма для защиты РФ, — АТЕШ

По данным партизан, часть комплексов, в т.ч. установки 31-й дивизии ПВО, уже передислоцируются с полуострова на новые позиции. В ВС РФ понимают, что этот шаг создает критические бреши в обороне Крыма.

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Командование российской армии начало вывод отдельных зенитно-ракетных подразделений из Крыма на территорию России. Об этом сообщает движение АТЕШ.

Такое решение обусловлено не только ударами ВСУ по нефтебазам и военной инфраструктуре, но и общественным давлением внутри РФ. Отмечается, что часть комплексов, в т.ч. установки 31-й дивизии ПВО, уже передислоцируется с полуострова на новые позиции. В ВС РФ отдают себе отчет в том, что этот шаг создает критические бреши в обороне Крыма, но у них нет другого выхода. В итоге уязвимыми остаются аэродромы, военные склады и Крымский мост.

Атаки украинских дальнобойных дронов демонстрируют, что в РФ не могут защитить военные объекты в Белгородской, Курской, Воронежской и других областях РФ.

Им приходится рисковать, потому что потери нефтебаз и логистических узлов в РФ уже достигают критической отметки. Войска РФ могут остаться без возможности эффективно снабжать свои войска топливом, что неизбежно скажется на их боеспособности.

Напомним, что Турция запустила в серийное производство систему ПВО Gürz 150, которая лучше хваленого "Панциря".

Также сообщалось, что, по данным соцсетей, ВСУ впервые сбили российский КАБ в пригороде Запорожья.