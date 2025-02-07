Російські війська перекидають сили ППО з Криму для захисту РФ, — АТЕШ

За даними партизанів, частина комплексів, зокрема установки 31-ї дивізії ППО, вже передислокуються з півострова на нові позиції. У ЗС РФ розуміють, що цей крок створює критичні проломи в обороні Криму.

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Командування російської армії почало виведення окремих зенітно-ракетних підрозділів із Криму на територію Росії. Про це повідомляє рух АТЕШ.

Таке рішення зумовлене не тільки ударами ЗСУ по нафтобазах і військовій інфраструктурі, а й суспільним тиском усередині РФ. Зазначається, що частина комплексів, зокрема установки 31-ї дивізії ППО, вже передислокується з півострова на нові позиції. У ЗС РФ усвідомлюють, що цей крок створює критичні проломи в обороні Криму, але у них немає іншого виходу. У підсумку вразливими залишаються аеродроми, військові склади та Кримський міст.

Атаки українських далекобійних дронів демонструють, що у РФ не можуть захистити військові об'єкти в Бєлгородській, Курській, Воронезькій та інших областях РФ.

Їм доводиться ризикувати, тому що втрати нафтобаз і логістичних вузлів у РФ уже досягають критичної позначки. Війська РФ можуть залишитися без можливості ефективно забезпечувати свої війська паливом, що неминуче позначиться на їхній боєздатності.

Нагадаємо, що Туреччина запустила в серійне виробництво систему ППО Gürz 150, яка краща за хвалений "Панцир".

Також повідомлялося, що, за даними соцмереж, ЗСУ вперше збили російський КАБ у передмісті Запоріжжя.