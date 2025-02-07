Силы обороны впервые сбили российский КАБ в пригороде Запорожья, — соцсети

Утром 6 февраля во время авиационной атаки применили экспериментальное оружие, в результате чего была поражена воздушная цель, рассказывают в соцсетях.

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Украинские защитники впервые смогли сбить управляемую авиабомбу, которую запустили ВС РФ по Запорожью. Об этом пишут в телеграм-канале "Пороги и холмы" со ссылкой на свои источники в Силах обороны.

"В Запорожье начали сбивать КАБы. По информации от источника в Силах обороны, вчера утром, 6 февраля, во время вражеской авиационной атаки против российской бомбы было применено экспериментальное оружие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель была поражена, но обломки упали на грузовик в окрестностях Запорожья, в результате чего он получил повреждения.

Пока официально Генштаб ВСУ информацию о сбивании КАБа экспериментальным оружием не комментировал. Видео подтверждения этого также пока нигде не обнародовали.

Напомним, что 1 февраля ВС РФ массово атаковали Запорожье беспилотниками. В областной военной администрации сообщили, что это самая массированная атака за последнее время. Поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов.

1 февраля сообщалось, что РФ нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины: в Киевской, Запорожской, Харьковской и других областях раздавались взрывы и работала ПВО.