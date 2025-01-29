Атака дронов на РФ: горит четвертый по размеру НПЗ в Нижегородской области (видео)

Местные власти докладывают о "падении обломков" и отсутствии пострадавших. Минобороны информирует об атаке 3 дронов на регион.

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В России из-за дроновой атаки вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Так, в ночь на 29 января несколько БПЛА наведались в город Кстово Нижегородской области и атаковали местную инфраструктуру в виде нефтеперерабатывающего завода.

После этого вспыхнул масштабный пожар.

Губернатор Нижегородской области заявил о падении "обломков".

"В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет", — написал он в своем телеграм-канале.

Российское военное ведомство отчиталось о том, что в ночь на 29 января силы ПВО и РЭБ сбили или вывели из строя 104 украинских беспилотника над девятью регионами России. Больше всего дронов сбили в Курской и Брянской областях — по 47 и 27 БПЛА соответственно.

"11 БПЛА были сбиты над территорией Смоленской области, 7 — над территорией Брянской области, 3 — над территорией Нижегородской области, 3 — над территорией Калужской области, один — над территорией Ростовской области и один — над территорией Ленинградской области", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ устраивают РФ энергетический Перл-Харбор. 2 раза за неделю атаковали БПЛА нефтеперерабатывающий завод маломощными средствами. Мощные разрушения от дронов можно сравнить с эффектом от ковровых бомбардировок.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА изменили восприятие искусственного интеллекта. Если раньше человек принимал решение о ликвидации другого человека, то сейчас это делает ИИ.