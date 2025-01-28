Украинские БПЛА изменили восприятие ИИ, и в них хотят вкладываться инвесторы, — эксперт (видео)

Украина работает над тем, чтобы заменить человека техникой, но не имеет законодательных инициатив, которые решают вопрос с инвестиционными рисками, говорит заместитель руководителя украинской компании по производству средств РЭБ.

Related video

Украинские БПЛА изменили восприятие искусственного интеллекта. Если раньше человек принимал решение о ликвидации другого человека, то сейчас это делает ИИ. Об этом в комментарии "Киев24" сказал Анатолий Храпчинский, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ.

По его словам, на сегодня БПЛА украинского производства способны выполнять большое количество задач, в частности подсвечивать цели для дальнейшего удара средствами поражения. Многие зарубежные инвесторы хотят вкладываться в их производство, но боятся из-за ракетных российских атак.

"Нам надо сформировать такие условия, при которых бы наши технологии оставались в нашей стране. Большинство инвесторов предполагают вытянуть их за границу. Пока в Украине не разработаны законодательные инициативы, которые могли бы распределить риски между частным сектором и государственным если предприятие будет поражено вражескими ракетами. Это тот вопрос, который задают инвесторы, которые хотят зайти в Украину и предложить свои деньги", — сказал Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что Украина предложила большое количество решений, которые сломали восприятие искусственного интеллекта. Основная проблема, с которой столкнулся мир во время имплементации ИИ, по его словам, раньше человек принимал решение, убивает ли он человека. Сейчас это делает ИИ.

"Украина сломала этот подход и будет развивать это направление дальше, потому что надо заменить человека техникой", — говорит эксперт.

Напомним, что США тайно вложили $1,5 млрд долларов в производство БПЛА в Украине. Американские чиновники заявили, что инвестиции сделали украинские беспилотники более эффективными и смертоносными.