Українські БПЛА змінили сприйняття ШІ, і в них хочуть вкладатися інвестори, — експерт (відео)

Україна працює над тим, щоб замінити людину технікою, але не має законодавчих ініціатив, які вирішують питання з інвестиційними ризиками, говорить заступник керівника української компанії з виробництва засобів РЕБ.

Related video

Українські БПЛА змінили сприйняття штучного інтелекту. Якщо раніше людина ухвалювала рішення щодо ліквідації іншої людини, то зараз це робить ШІ. Про це в коментарі "Київ24" сказав Анатолій Храпчинський, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ.

За його словами, на сьогодні БПЛА українського виробництва здатні виконувати велику кількість задач, зокрема підсвітлювати цілі для подальшого удару засобами ураження. Чимало закордонних інвесторів хочуть вкладатися в їхнє виробництво, але бояться через ракетні російські атаки.

"Нам треба сформувати такі умови, за яких би наші технології залишалися в нашій країні. Більшість інвесторів передбачають витягнути їх за кордон. Поки що в Україні не розроблені законодавчі ініціативи, які могли б розподілити ризики між приватним сектором і державним якщо підприємство буде уражене ворожими ракетами. Це те питання, яке завдають інвестори, які хочуть зайти в Україну і запропонувати свої гроші", — сказав Анатолій Храпчинський.

Він зауважив, що Україна запропонувала велику кількість рішень, які зламали сприйняття штучного інтелекту. Основна проблема, з якою стикнувся світ під час імплентацію ШІ, за його словами, раніше людина приймала рішення, чи вона вбиває людину. Зараз це робить ШІ.

"Україна зламала цей підхід і розвиватиме цей напрямок далі, бо треба замінити людину технікою", — говорить експерт.

Нагадаємо, що США таємно вклали $1,5 млрд доларів у виробництво БПЛА в Україні. Американські чиновники заявили, що інвестиції зробили українські безпілотники більш ефективними та смертоносними.