Сили оборони уразили під Брянськом установки "Искандер", які могли бити по Києву, — Генштаб ЗСУ

Бійці ЗСУ та СБУ поцілили по оперативно-тактичному ракетному комплексу "Искандер", який знаходився у Брянській області Росії. Влучили по ОТРК ракетою, через що одна пускова установка здетонувала, а ще дві — зазнали пошкоджень.

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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Генштаб повідомив про знищення ОТРК "Искандер"

Військові розповіли, що удар по ворожій техніці був нанесений підрозділами Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони.

Уразили ОТРК "Искандер" (оперативно-тактичний ракетний комплекс – ред.) ракетним ударом.

"Підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області РФ, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Військові запевняють, що завдяки ефективній розвідці та злагодженій роботі цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються.

А моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" додав, що саме ці "Іскандери" у Брянській області атакували Київ кілька тижнів тому.

Пост на моніторинговому Telegram-каналі "Николаевский Ванек" Фото: скриншот

25 травня Росія обстріляла Київ та область. У селі Мархалівка було знищено цілу вулицю.

Що таке ОТРК "Искандер"

Російський оперативно-тактичний ракетний комплекс "Искандер" був розроблений на Коломенському КБ Машинобудування (КБМ) ще в 1988 році.

ОТРК "Искандер" Фото: military-arms

Мінімальна дальність ураження цілі: 50 км, максимальна дальність ураження цілі: 500 км "Искандер-М".

"Искандер-М" – це балістична ракета, яка підіймається майже в стратосферу, звідки повертається на високій швидкості.

Ракета для "Искандера" Фото: ТАСС

Нагадаємо, Фокус писав про те, що російська промисловість здатна щомісяця виготовляти від 60 до 70 ракет "Искандер-М", якими обстрілюють Україну. Крім того, військово-промисловий комплекс Російської Федерації встигає покривати потреби в Х-101 та "Калібрах", а в арсеналах зберігається майже 3 тисячі повітряних засобів ураження.

Також Росія модернізувала свої балістичні ракети "Искандер-М", почавши використовувати радіолокаційні пастки. Ці зміни можуть зменшити ефективність роботи комплексів "Patriot".