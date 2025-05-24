РФ модернізувала свої балістичні ракети: у Повітряних силах розповіли, в чому небезпека (відео)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ЗС РФ модернізувала свої балістичні ракети "Іскандер-М", почавши використовувати радіолокаційні пастки. Ці зміни можуть зменшити ефективність роботи комплексів "Patriot".

Related video

Про це він заявив у ефірі національного телемарафону.

За словами Ігната, мова йде про модернізацію ракет, які здійснюють обстріли України за балістичною траєкторією, які тепер оснащені радіолокаційними пастками.

"Ракета може відстрілювати [радіолокаційні пастки] під час заходу на ціль. Відповідно, системи Patriot, які мають перехоплювати ціль, можуть не так ефективно спрацьовувати", — сказав речник Повітряних сил.

Він підкреслив, що політ ракети за такою "квазібалістичною траєкторією" (коли ракета не летить за прямою, а здійснює відповідні маневри) ускладнює для системи комплексу Patriot виявлення точки перехоплення такої ракети.

"Тому це ускладнює, але не унеможливлює роботу комплексу Patriot. Я думаю, що наші партнери над цим працюють, щоб і ці рішення були вдосконалені на користь системи", — додав Ігнат.

Раніше повідомлялося, що системи Patriot майже не ловлять ракети "Іскандер". Балістичні ракети "Іскандер" стало набагато складніше збивати. Росія постійно вдосконалює озброєння, надії на комплекси Patriot зменшуються.

Згодом стало відомо про масований обстріл ЗС РФ столиці та низки регіонів 24 травня. Росіяни здійснили атаку, використавши 264 засоби повітряного ураження, серед який були 14 балістичних ракет та 250 дронів.