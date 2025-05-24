РФ модернизировала свои баллистические ракеты: в Воздушных силах рассказали, в чем опасность (видео)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ модернизировали свои баллистические ракеты "Искандер-М", начав использовать радиолокационные ловушки. Эти изменения могут уменьшить эффективность работы комплексов "Patriot".

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Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

По словам Игната, речь идет о модернизации ракет, осуществляющих обстрелы Украины по баллистической траектории, которые теперь оснащены радиолокационными ловушками.

"Ракета может отстреливать [радиолокационные ловушки] при заходе на цель. Соответственно, системы Patriot, которые должны перехватывать цель, могут не так эффективно срабатывать", — сказал представитель Воздушных сил.

Он подчеркнул, что полет ракеты по такой "квазибаллистической траектории" (когда ракета не летит по прямой, а совершает соответствующие маневры) затрудняет для системы комплекса Patriot обнаружение точки перехвата такой ракеты.

"Поэтому это усложняет, но не делает невозможным работу комплекса Patriot. Я думаю, что наши партнеры над этим работают, чтобы и эти решения были усовершенствованы в пользу системы", — добавил Игнат.

Ранее сообщалось, что системы Patriot почти не ловят ракеты "Искандер". Баллистические ракеты "Искандер" стало гораздо сложнее сбивать. Россия постоянно совершенствует вооружение, надежды на комплексы Patriot уменьшаются.

Впоследствии стало известно о массированном обстреле ВС РФ столицы и ряда регионов 24 мая. Россияне совершили атаку, использовав 264 средства воздушного поражения, среди которых были 14 баллистических ракет и 250 дронов.