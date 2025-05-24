"Іскандери" та 245 БПЛА: ЗС РФ масовано атакували Україну, які наслідки (фото)

Вночі проти 24 травня ЗС РФ здійснили атаку, використавши 264 засоби повітряного ураження. Під ударом опинилася низка українських регіонів, зокрема Київ та область, а також Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська та Донецька області.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, ЗС РФ здійснили удар по Україні, використавши 14 балістичних ракет типу Іскандер-М/KN-23 (райони пусків — Таганрог, Єйськ, Брянськ та територія тимчасово окупованого Криму). Під обстрілом опинилися місто Київ, Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області.

Росіяни застосували 264 засоби повітряного нападу (фото: Повітряні сили ЗСУ/Telegram)

"Протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також ТОТ Криму. Основний напрямок ворожої атаки — столиця України, місто Київ", — вказують у Повітряних силах.

Військові додають, що засобами ППО було збито шість балістичних ракет, а також знешкоджено 245 БпЛА: (128 — збито, 117 — локаційно втрачені). Внаслідок ворожої дронової атаки постраждали шість українських регіонів.

Наслідки нічної атаки ЗС РФ по столиці та Київській області

Очільник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що нічна атака на столицю була "однією з наймасованіших комбінованих атак". Станом на 08:00 повідомлялося про 15 постраждалих у п'яти районах містах.

"У Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Постраждала одна людина та 5 авто. У Святошинському району постраждала нежитлова інфраструктура в кількох локаціях. Пожежу локалізовано, зараз триває ліквідація окремих осередків", — вказав Ткаченко.

Начальник столичної МВА додає, що в Соломʼянському районі зафіксоване загоряння на 4 та 5 поверхах житлового будинку. 7 осіб постраждало, 1 — врятовано. Водночас у Шевченківському районі зафіксована пожежа в нежитловій забудові, а займання — вже локалізоване.

"У Дніпровському районі уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на 3 поверсі багатоповерхівки. Маємо двох постраждалих. Сильно дісталося Оболонському району. Станом на зараз щонайменше 4 локації з пошкодженнями. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Також постраждав торгівельний центр, але без пожежі", — вказав Тимур Ткаченко.

Наслідки атаки по житловому будинку в Києві (фото: Тимур Ткаченко/Telegram)

Найбільших ушкоджень зазнала житлова багатоповерхівка в Оболонському районі столиці. За словами начальника МВА, ворожий дрон пошкодив низку квартир на 3-6 поверхах, після чого спалахнула пожежа.

"Тут наразі відомо про пʼятьох постраждалих. На свіже повітря вивели двох людей. Пожежу ліквідовано. Тут зараз одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон", — повідомляє очільник столичної військової адміністрації.

Начальник Київської ОВА Микола Калашник відзначив, що станом на 8:00 відомо про трьох постраждалих: двоє в Броварському (54-річний чоловік і 50-річна жінка були госпіталізовані через осколкові поранення), одна жінка — в Бориспільському районі (43-річна жінка також була госпіталізована через проникаюче поранення стегна).

"Наслідки атаки фіксуються у п'яти районах області. В Бориспільському районі було пошкоджено приватний будинок, у Броварському районі — приватний будинок та автомобіль, в Обухівському — приміщення магазину, в Бучанському — будівлю магазину, АЗС та підприємства", — вказує начальник Київської ОВА.

Він додає, що в Вишгородському районі через наслідки удару було пошкоджено два приватних будинки, господарчу будівлю та сервісний центр. Наразі оперативні служби продовжують усувати наслідки ворожої атаки.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Київ балістикою та "Шахедами". Під атакою опинилися різні райони столиці, внаслідок чого здійнялися пожежі та є постраждалі.

Згодом стало відомо, що ЗС РФ вдарили по Києву десятками БпЛА. Внаслідок масованого обстрілу у різних районах столиці спалахнули пожежі, пошкоджені житлові будинки та торговий центр, а також відомо про постраждалих.