Вибухи пролунали у різних районах: росіяни комбіновано атакували Київ балістикою та "Шахедами"

Уночі 24 травня росіяни завдали комбінованого масованого удару по Києву: низка БпЛА типу "Шахед" та балістичні ракети атакували столицю, внаслідок чого здійнялися пожежі та є постраждалі. Під атакою опинилися різні райони столиці.

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Фокус зібрав інформацію про комбінований обстріл Києва уночі 24 травня.

Пізно увечері 23 травня у Telegram-каналі Повітряних сил України попередили про рух кількох груп ударних БпЛА з різних напрямків. "Шахеди" входили у повітряний простір України з Сумщини та рухалися у напрямку Чернігівщини, Полтавщини, група ворожих БпЛА прямувала у напрямку Київської області.

Скріншот | повідомлення про рух "Шахедів" Повітряних сил України

Близько опівночі мер Києва Віталій Кличко попередив про рух близько 20 ударних БпЛА у напрямку столиці.

Близько 00:40 години у Києві прогриміли вибухи. Міський голова Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.

Близько 01:00 години у Києві прогриміли повторні вибухи — за даними моніторингових каналів, ЗС РФ запустили паралельно по столиці балістичні ракети. Пуск, попередньо, здійснювався зі сторони Брянська.

Невдовзі у Київській міській військовій адміністрації та у мерії повідомили про перші наслідки комбінованого удару по столиці. За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському районах, також в Оболонському районі є падіння уламків балістичної ракети.

Журналіст Андрій Смолій повідомив, що у столиці є пожежі внаслідок атаки.

Близько 01:40 години Кличко інформував, що у Києві є, попередньо, двоє постраждалих внаслідок обстрілу. Обоє поранених з Дніпровського району столиці.

Невдовзі у мерії та КМВА уточнили наслідки комбінованої атаки по столиці. Мер повідомив про пожежі за кількома адресами:

Солом'янський район — палає квартира у житловому будинку;

Святошинський район — здійнялася пожежа у квартирі житлової будівлі.

За даними КМВА, також пожежу зафіксовано у Дніпровському районі столиці: там палають перші та останні поверхи житлового багатоповерхового будинку.

Новина доповнюється…

Варто зазначити, що ЗС РФ також атакували столицю ударними БпЛА увечері 23 травня, внаслідок чого зафіксовані пошкодження будівлі та автомобілів.

Нагадаємо, 23 травня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами.