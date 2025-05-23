В Одесі пролунали вибухи: місто атакували балістикою

У п’ятницю, 23 травня, в Одесі пролунали вибухи. Російські окупанти атакували місто балістичними ракетами.

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Про це повідомили у Telegram-каналі моніторингу ворожої авіації.

"Вибухи пролунали в межах Одеси. Було застосовано 2х балістичні ракети Іскандер-М", — йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 14:10. Після цього в Повітряних силах попередили про загрозу балістики з півдня. Вибухи пролунали приблизно о 14:12, пише "Суспільне".

Як пише місцеве видання, на місці прильоту здіймається стовп диму. Попередньо ворог атакував портову інфраструктуру балістикою. Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.

Відбій тривоги оголосили о 14:44.

Нагадаємо, Збройні сили Російської Федерації провели незвичну повітряну атаку на Одесу, під час якої застосували новий тип безпілотників. Крім того, помітили дрони-камікадзе "Шахед", які раніше атакували вночі, а тепер чомусь полетіли у світлу пору доби, заявив оглядач.

Фокус також раніше писав, що Росія має мету захопити Одесу, проте це проблематично зробити воєнним шляхом. Відтак єдиним виходом для ворога є спроби розхитати ситуацію всередині цього регіону.