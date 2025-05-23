Не "Шахед" і не "Ланцет": Одесу атакували "особливі" дрони ЗС РФ, — оглядач

Збройні сили Російської Федерації провели незвичну повітряну атаку на Одесу, під час якої застосували новий тип безпілотників. Крім того, помітили дрони-камікадзе "Шахед", які раніше атакували вночі, а тепер чомусь полетіли у світлу пору доби, заявив оглядач.

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Про особливості атаки дронів РФ 23 травня і про новий тип БПЛА військовий оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко написав у Telegram-каналі.

Коваленко найперше наголосив, що росіяни вдарили по Одесі не надто великою кількістю безпілотників. За його даними, одеситам загрожувало вісім пристроїв, а раніше були й масштабніші атаки. Водночас останній наліт мав дві деталі, на які звернув увагу оглядач. Через ці деталі наліт був "незвичним", ідеться у дописі.

Перша особливість — "Шахеди" атакували у світлу пору доби, хоч зазвичай це відбулось вночі. У темряві БПЛА важче візуально виявляти, а вдень "візуальна фіксація мети набагато простіше та ефективніше збиття", зауважив Коваленко.

Друга особливість — у повітрі виявили незвичну модель дрона, яка за аеродинамічним профілем не була схожа на "Шахед", а більше — на "Ланцет", повідомив оглядач. Пристрій рухався поруч з традиційними БПЛА, летів на висоті 200 м і зумів проникнути вглиб Одеської області. Коваленко наголосив, що безпілотник мав більші розміри й більшу потужність, ніж "Скальпель" (5 кг вибухівки) або "Ланцет-3" (12 кг). На його думку, це новий тип дрона, який РФ випробовує у надскладних умовах над Одесою. Назви та інших характеристик цього пристрою оглядач не навів.

"Це була збільшена у розмірах версія "Скальпель" чи "Ланцет-3". Це щось куди більше за розмірами й потужніше. ЗС РФ почала випробування, у максимально складних умовах, чергового свого виробу", — написав він, доповнивши повідомлення фотографіями відомих пристроїв.

Атака дронів РФ - як виглядає БПЛА "Скальпель" Фото: Aviation Explorer Атака дронів РФ - як виглядає БПЛА "Ланцет" Фото: Zala Aero

Атака дронів РФ — деталі

Зранку 23 травня глава Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив атаку дронів РФ, яка почалась о 1:32 і завершилась о 9:37. Посадовець повідомив, що внаслідок російського удару постраждав приватний будинок, поранено двоє людей.

Повітряні сили поки що не інформували про кількість БПЛА, які росіяни запустили по українцях в ніч з 22 на 23 травня.

Зазначимо, Фокус писав про нічну атаку безпілотників РФ. Як повідомили військові адміністрації та місцеві пабліки, вибухи лунали над Кременчуком, Києвом, Чернівцями. Повітряне командування о 7 год 23 травня інформувало, що над територією країни досі літають БПЛА: загрожують північним та центральним областям.

Тим часом 6 травня український військовий Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про новий тип дронів, який помітили на сході. З його слів, БПЛА схожі на "Ланцети", але летять по шість пристроїв в групі: це може говорити про систему керування ШІ.

Нагадуємо, 17 березня на Defense Express розповіли про оновлені розвідувальні дрони Zala, які обладнали системою "Уклонист".