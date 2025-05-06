"Абсолютно інноваційний продукт": РФ почала використовувати нові дрони для ударів по Україні

ЗС РФ почали застосовувати для ударів по Україні нові ударні дрони невідомого типу. Він несе 3 кілограми вибухівки і здатний здолати 80 кілометрів. Вперше такий дрон росіяни застосували для удару по Сумах.

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Про це повідомив фахівець із військового зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Ворог продовжує атакувати нас ударним БПЛА невідомого типу. Уперше застосування такого БПЛА було було зафіксовано в Сумах у лютому 2025 року. Останнім часом його застосування також фіксується на сході", — повідомив експерт.

За його інформацією, на БПЛА встановлений акумулятор ємністю 34 Аг. Завдяки цьому він може здолати понад 80 кілометрів і доставити бойову частину вагою 3 кг на відстань до 80 кілометрів. БПЛА зібраний на 100% з імпортних комплектуючих.

"На перший вигляд БПЛА не викликає особливого інтересу, але всередині це абсолютно інноваційний продукт. БПЛА управляється через мережі мобільного зв'язку LTE, має інерціальну та супутникову систему навігації, але це не головне. БПЛА обладнаний потужною камерою 14 Мп, модулем розпізнавання і обробки відео JETSON", — повідомив Сергій "Флеш".

Він зауважив, щ така камера дозволяє безпілотнику орієнтуватися за картою висот. На його борту встановлений високошвидкісний жорсткий диск, який заповнений інформацією для орієнтування об'ємом понад 100 гігабайт. Крім цього БПЛА має велику обчислювальну потужність.

В Україні цей дрон росіяни застосовують "зграєю" — фіксувалося кілька випадків, коли група таких дронів до 6 бортів, що не виключає інтегрованого ройового рішення на борту.

Також Сергій "Флеш" повідомив, що цей дрон керується штучним інтелектом, він не може бути пригнічений засобами РЕБ і не залежить від сигналів супутникової навігації. Такий дрон може потенційно навіть фіксувати роботу засобів ППО і зенітних дронів і виконувати маневри ухилення.

"Поки що застосування такого типу БПЛА не є настільки масовим, як, наприклад, Ланцет, але він зустрічається дедалі частіше, вочевидь, наш противник зараз відпрацьовує варіанти застосування його в бойових умовах. Я б хотів попросити наших конструкторів БПЛА звернути увагу на це вже існуюче рішення противника для розробки аналогів", — написав експерт.

Нагадаємо, що 3 травня українські морські дрони Magura V7 за один день збили два ворожі винищувачі Су-30СМ, які вирушили на їхнє перехоплення під час атаки на військові об'єкти РФ в Криму. Літаки були уражені за допомогою американських ракет Sidewinder.

Також повідомлялося, що в Україні для розміновування почали використовувати новий БпАК. За день він може обстежити понад 10 гектарів території.