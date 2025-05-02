Фіксує параметри магнітного поля : в Україні для розміновування почали використовувати новий БпАК

В Україні звільнені від території розміновують за допомогою безпілотного авіаційного комплексу для дистанційного виявлення мін і вибухонебезпечних предметів. За день він може обстежити понад 10 гектарів території.

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Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що новий комплекс — промисловий БпАК із сучасним магнітометром вже використовують на Миколаївщині. Він призначений для дистанційного виявлення мін і вибухонебезпечних предметів під час нетехнічного обстеження деокупованих територій. Ця система може виявляти вибухонебезпечні предмети не лише на поверхні ґрунту, а й під землею.

"За допомогою цього комплексу вдалось значно підвищити якість проведення нетехнічного обстеження потенційно забруднених територій та посилити безпеку особового складу груп нетехнічного обстеження", – зазначив представник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Володимир Манжос.

БпАК із підвішеним до нього магнітометром рухається за заданою траєкторією над ділянкою, яка перевіряється. Під час польоту він безперервно фіксує параметри магнітного поля землі в смузі завширшки 2 метри та їхні точні координати.

За день комплекс може обстежити понад 10 гектарів територій. Після того, як ділянка відсканована, уся отримана інформація обробляється за допомогою спеціального програмного забезпечення. За підсумками формується мапа ділянки, де позначені виявлені вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, що у дроні "Молния", яким РФ вдарила по Харкову, виявили мішок із цвяхами. Таким чином росіяни намагаються вбити якомога більше українців.