У дроні "Молния", яким РФ вдарила по Харкову, виявили мішок із цвяхами: деталі

У дроні "Молния", яким Росія атакувала Харків 1 травня виявили мішок з цвяхами. Таким чином росіяни намагаються вбити якомога більше українців.

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Про це коментарі "Суспільному" розповів керівник поліції Харківщини Петро Токар.

1 травня близько 11:52 російські військові поцілили "Молнією" по Київському району Харкова. За словами керівника харківської поліції, використаний Росією безпілотник містив додаткові вбивчі елементи — цвяхи, які окупанти вклали у мішок і прикріпили до корпусу.

"Коли зараз поліція з вибухотехніками робила огляд, ми виявили, що до цього безпілотника прикріплений мішок з цвяхами. Тобто росіяни намагаються завдати цивільному населенню максимального ураження і вдаються до таких нехитрих способів — додаткові елементи, прикріплені до дрона, щоб уразити максимальну кількість людей", — сказав він.

Загалом протягом росіяни впродовж 2 годин вдарили двома БПЛА типу "Молния" по Київському та Основ'янському районах Харкова. На місцях влучань працювали спеціальні служби.

На цей час інформації про поранених чи руйнування немає.

БПЛА РФ "Молния": що відомо

Безпілотний літальний апарат "Молния" — примітивний російський ударний FPV-дрон літакового типу, який летить за GPS-координатами. Коштує він близько $300 без бойової частини.

Він зроблений з фанери, має електричну батарею та оснащений електродвигуном. Дрон вразливий для засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), а зібрати його можна просто на позиції за 3 години.

Дрон "Молния"

Російський безпілотник "Молния" має акумулятор, що дозволяє йому працювати близько 40 хв, за які цей БпЛА може пролетіти близько 30 км.

Технічні характеристики:

довжина — 1,5 м

розмах крила — 1,2 м

корисне навантаження — 5-7 кг.

двигун — турбореактивна силова установка

дальність дії – до 30 км

час роботи – до 40 хв.

швидкість — ~ 20-25 м/сек (72-80 км/год)

ціна — ~ $300

вразливий для РЕБ.

Нагадаємо, що 1 травня в Києві почали вибухати боєприпаси, які розкидали російські БПЛА. Вибухи пролунали в Дарницькому районі.