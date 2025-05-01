Вибухи відтермінованих боєприпасів в Києві: в КМВА поки не можуть назвати причину

У Дарницькому районі Києва на місці нічних вибухів працюють працівники Державної служби із надзвичайних ситуацій. На цей час невідома причина детонації боєприпасів.

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Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва.

За попередньою інформацією, йдеться про касетні боєприпаси, які ЗС РФ скинули з безпілотників, і які потім стали вибухати, ймовірно, через невідомий механізм — вони могли спрацювати через вібрацію, тепло або за допомогою самоліквідаторів.

За словами Ієвлєва, це вже не перший випадок застосування дронів із касетними боєприпасами — такі вибухівки можуть залишатися активними кілька діб. Він наголосив, що загроза подібних атак існує по всій території України.

У Києві ж, відтерміновані касетні боєприпаси стали вибухати після обстрілу РФ 1 травня в Дарницькому районі. В адміністрації Шевченківського району закликали жителів бути максимально обережними.

"Близько 10 вибухів в лісопарковій зоні. Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю. Ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БПЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів. Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюєтьс", — написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що російські окупанти почали використовувати новий дрон-камікадзе "Черника-2". Він може нести бойову частину у 3,5 кілограми, що становить небезпеку як для людей, так і техніки.

Також у росіян на Новопавлівському напрямку на Донеччині побільшало антитепловізорних плащів. Втім, вони не рятують їх від українських операторів дронів, які вже навчилися вираховувати такі "силуети".