Фиксирует параметры магнитного поля: в Украине для разминирования начали использовать новый БпАК

В Украине освобожденные от территории разминируют с помощью беспилотного авиационного комплекса для дистанционного обнаружения мин и взрывоопасных предметов. За день он может обследовать более 10 гектаров территории.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что новый комплекс — промышленный БпАК с современным магнитометром уже используют на Николаевщине. Он предназначен для дистанционного обнаружения мин и взрывоопасных предметов во время нетехнического обследования деоккупированных территорий. Эта система может выявлять взрывоопасные предметы не только на поверхности почвы, но и под землей.

"С помощью этого комплекса удалось значительно повысить качество проведения нетехнического обследования потенциально загрязненных территорий и усилить безопасность личного состава групп нетехнического обследования", — отметил представитель Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Владимир Манжос.

БпАК с подвешенным к нему магнитометром движется по заданной траектории над проверяемым участком. Во время полета он непрерывно фиксирует параметры магнитного поля земли в полосе шириной 2 метра и их точные координаты.

За день комплекс может обследовать более 10 гектаров территорий. После того, как участок отсканирован, вся полученная информация обрабатывается с помощью специального программного обеспечения. По итогам формируется карта участка, где обозначены обнаруженные взрывоопасные предметы.

Напомним, что в дроне "Молния", которым РФ ударила по Харькову, обнаружили мешок с гвоздями. Таким образом россияне пытаются убить как можно больше украинцев.