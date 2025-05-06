"Абсолютно инновационный продукт": РФ начала использовать новые дроны для ударов по Украине

ВС РФ начали применять для ударов по Украине новые ударные дроны неизвестного типа. Он несет 3 килограмма взрывчатки и способен преодолеть 80 километров. Впервые такой дрон россияне применили для удара по Сумах.

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Об этом сообщил специалист по военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Враг продолжает атаковать нас ударным БПЛА неизвестного типа. Впервые применение такого БПЛА было зафиксировано в Сумах в феврале 2025 года. В последнее время его применение также фиксируется на востоке", — сообщил эксперт.

По его информации, на БПЛА установлен аккумулятор емкостью 34 Ач. Благодаря этому он может преодолеть более 80 километров и доставить боевую часть весом 3 кг на расстояние до 80 километров. БПЛА собран на 100% из импортных комплектующих.

"На первый взгляд БПЛА не вызывает особого интереса, но внутри это абсолютно инновационный продукт. БПЛА управляется через сети мобильной связи LTE, имеет инерциальную и спутниковую систему навигации, но это не главное. БПЛА оборудован мощной камерой 14 Мп, модулем распознавания и обработки видео JETSON", — сообщил Сергей "Флеш".

Он заметил, что такая камера позволяет беспилотнику ориентироваться по карте высот. На его борту установлен высокоскоростной жесткий диск, который заполнен информацией для ориентирования объемом более 100 гигабайт. Кроме этого БПЛА имеет большую вычислительную мощность.

В Украине этот дрон россияне применяют "стаей" — фиксировалось несколько случаев, когда группа таких дронов до 6 бортов, что не исключает интегрированного роевого решения на борту.

Также Сергей "Флеш" сообщил, что этот дрон управляется искусственным интеллектом, он не может быть подавлен средствами РЭБ и не зависит от сигналов спутниковой навигации. Такой дрон может потенциально даже фиксировать работу средств ПВО и зенитных дронов и выполнять маневры уклонения.

"Пока что применение такого типа БПЛА не является столь массовым, как, например, Ланцет, но он встречается все чаще, очевидно, наш противник сейчас отрабатывает варианты применения его в боевых условиях. Я бы хотел попросить наших конструкторов БПЛА обратить внимание на это уже существующее решение противника для разработки аналогов", — написал эксперт.

Напомним, что 3 мая украинские морские дроны Magura V7 за один день сбили два вражеских истребителя Су-30СМ, которые отправились на их перехват во время атаки на военные объекты РФ в Крыму. Самолеты были поражены с помощью американских ракет Sidewinder.

Также сообщалось, что в Украине для разминирования начали использовать новый БпАК. За день он может обследовать более 10 гектаров территории.