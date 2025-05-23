Не "Шахед" и не "Ланцет": Одессу атаковали "особые" дроны ВС РФ, — обозреватель

Вооруженные силы Российской Федерации провели необычную воздушную атаку на Одессу, во время которой применили новый тип беспилотников. Кроме того, заметили дроны-камикадзе "Шахед", которые ранее атаковали ночью, а теперь почему-то полетели в светлое время суток, заявил обозреватель.

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Об особенностях атаки дронов РФ 23 мая и о новом типе БПЛА военный обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко написал в Telegram-канале.

Коваленко прежде всего отметил, что россияне ударили по Одессе не слишком большим количеством беспилотников. По его данным, одесситам угрожало восемь устройств, а раньше были и более масштабные атаки. В то же время последний налет имел две детали, на которые обратил внимание обозреватель. Из-за этих деталей налет был "необычным", говорится в заметке.

Первая особенность — "Шахеды" атаковали в светлое время суток, хотя обычно это произошло ночью. В темноте БПЛА труднее обнаруживать, а днем "визуальная фиксация цели гораздо проще и эффективнее сбивания", отметил Коваленко.

Вторая особенность — в воздухе обнаружили необычную модель дрона, которая по аэродинамическому профилю не была похожа на "Шахед", а больше — на "Ланцет", сообщил обозреватель. Устройство двигалось рядом с традиционными БПЛА, летело на высоте 200 м и сумело проникнуть вглубь Одесской области. Коваленко подчеркнул, что беспилотник имел большие размеры и большую мощность, чем "Скальпель" (5 кг взрывчатки) или "Ланцет-3" (12 кг). По его мнению, это новый тип дрона, который РФ испытывает в сверхсложных условиях над Одессой. Названия и других характеристик этого устройства обозреватель не привел.

"Это была увеличенная в размерах версия "Скальпель" или "Ланцет-3". Это что-то куда больше по размерам и мощнее. ВС РФ начали испытания, в максимально сложных условиях, очередного своего изделия", — написал он, дополнив сообщение фотографиями известных устройств.

Атака дронов РФ — как выглядит БПЛА "Скальпель" Фото: Aviation Explorer Атака дронов РФ — как выглядит БПЛА "Ланцет" Фото: Zala Aero

Атака дронов РФ — детали

Утром 23 мая глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил атаку дронов РФ, которая началась в 1:32 и завершилась в 9:37. Чиновник сообщил, что в результате российского удара пострадал частный дом, ранены два человека.

Воздушные силы пока не информировали о количестве БПЛА, которые россияне запустили по украинцам в ночь с 22 на 23 мая.

Отметим, Фокус писал о ночной атаке беспилотников РФ. Как сообщили военные администрации и местные паблики, взрывы раздавались над Кременчугом, Киевом, Черновцами. Воздушное командование в 7 ч 23 мая информировало, что над территорией страны до сих пор летают БПЛА: угрожают северным и центральным областям.

Тем временем 6 мая украинский военный Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил о новом типе дронов, который заметили на востоке. По его словам, БПЛА похожи на "Ланцеты", но летят по шесть устройств в группе: это может говорить о системе управления ИИ.

Напоминаем, 17 марта на Defense Express рассказали об обновленных разведывательных дронах Zala, которые оборудовали системой "Уклонист".