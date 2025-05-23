Атака "Шахедов" РФ: взрывы в Кременчуге, Киеве, Полтаве и Черновцах, повреждена железная дорога

Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине стаю дронов-камикадзе "Шахед", которые добрались до Черновицкой области. Средства противовоздушной обороны работали над Киевом и Кременчугом, взрывалось в центральных и западных областях.

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Фокус собрал информацию об атаке "Шахедов" РФ, которая состоялась в ночь на 23 мая.

Воздушные силы опубликовали первое предупреждение о появлении российских дронов около 22 ч 22 мая. В Telegram-канале командования указано, что БПЛА заметили в Харьковской области и они направлялись в сторону Полтавы. После этого каждые полчаса информировали о все новых волнах "Шахедов": первая группа шла с юга в сторону Запорожья, вторая — на Сумы в западном направлении. Ночью в отчетах Воздушных сил фигурировали следующие города: Павлоград, Полтава, Миргород, Николаев, Кременчуг, Одесса, Киев, Винница, Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы, Белая Церковь.

По состоянию на 7 ч 23 мая несколько групп "Шахедов" все еще находились в воздушном пространстве Украины, написали Воздушные силы в Telegram-канале. Беспилотники движутся двумя группами, следует из сообщения командования. Одна группа летит вдоль северной границы — из Сумской и Черниговской областей через Киевскую в сторону Житомирской. Вторая — на Полтаву, Черкассы, Кропивницкий, Днепр.

Атака "Шахедов" РФ — Воздушные силы о налете 23 мая Фото: Скриншот

Атака "Шахедов" РФ — детали

В ночь на 23 мая военные администрации и местные паблики информировали о взрывах в разных областях Украины. Около 1 часа 23 мая корреспондент Фокуса сообщил об около трех-четырех взрывах в Кременчуге.

Было громко также в Черновицкой области: около 4:26 "Суспільне" написало о взрывах в небе над регионом. Тем временем глава Черновицкой ОГА Руслан Запранюк предупредил о воздушной угрозе, которая длилась с 4:10 до 5:20.

Об угрозе предупредила Киевская областная военная администрация. Первое сообщение ОВА о воздушной атаке появилось в 3:06. В 5:14 администрация сообщила о работе средств ПВО над столичным регионом и о продолжении движения "Шахедов". Между тем в местном паблике "Реальный Киев" по состоянию на 7 ч писали о движении дронов-камикадзе над рядом населенных пунктов: над Яготином, Переяславом, Ржищевом, Мироновкой, Дымером, Таращей, Кагарлыком, Ракитным, Чернобылем и тому подобное.

На карте воздушных тревог видим, что семь областей Украины все еще под угрозой атаки "Шахедов". В Полтавской области угрозы продолжаются десятый час подряд, в других регионах — от трех до пяти часов.

Атака "Шахедов" РФ — воздушная тревога по состоянию на утро 23 мая Фото: Скриншот

Тем временем канале "Укрзализныци" написали о повреждениях в результате атаки "Шахедов" на Черновицкую область. В результате воздушного удара люди не пострадали, но есть разрушения инфраструктуры, говорится в заметке, которая появилась в 7:50.

Атака "Шахедов" РФ — Укрзализныця об ударе 23 мая Фото: Скриншот

Воздушные силы ВСУ пока не информировали о количестве беспилотников, которые атаковали Украину в ночь на 23 мая.

Отметим, 23 апреля обозреватели Defence Blog сообщили о новой тактике атак "Шахедов" ВС РФ. В статье говорится о том, что россияне запускают группы по 20 беспилотников, которые движутся по высотным маршрутам.

Напоминаем, 20 мая на портале Defense Express рассказали о новых боевых частях "Шахедов", которые почти вдвое тяжелее и имеют сразу четыре типа поражающего действия.