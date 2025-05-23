Атака "Шахедів" РФ: вибухи в Кременчуку, Києві, Полтаві та Чернівцях, пошкоджено залізницю

Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні зграю дронів-камікадзе "Шахед", які дістались до Чернівецької області. Засоби протиповітряної оборони працювали над Києвом та Кременчуком, вибухало у центральних та західних областях.

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Фокус зібрав інформацію про атаку "Шахедів" РФ, яка відбулась в ніч на 23 травня.

Повітряні сили опублікували перше попередження про появу російських дронів близько 22 год 22 травня. У Telegram-каналі командування вказано, що БПЛА помітили у Харківській області і вони прямували у бік Полтави. Після цього кожні пів години інформували про все нові хвилі "Шахедів": перша група йшла з півдня у бік Запоріжжя, друга — на Суми у західному напрямку. Вночі у звітах Повітряних сил фігурували наступні міста: Павлоград, Полтава, Миргород, Миколаїв, Кременчук, Одеса, Київ, Вінниця, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці, Біла Церква.

Станом на 7 год 23 травня кілька груп "Шахедів" все ще перебували у повітряному просторі України, написали Повітряні сили у Telegram-каналі. Безпілотники рухаються двома групами, випливає з повідомлення командування. Одна група летить вздовж північного кордону — з Сумської та Чернігівської областей через Київську у бік Житомирської. Друга — на Полтаву, Черкаси, Кропивницький, Дніпро.

Атака "Шахедів" РФ - Повітряні сили про наліт 23 травня Фото: Скриншот

Атака "Шахедів" РФ — деталі

В ніч на 23 травня військові адміністрації та місцеві пабліки інформували про вибухи у різних областях України. Близько 1 год 23 травня кореспондент Фокусу повідомив про близько трьох-чотирьох вибухів у Кременчуку.

Було гучно також у Чернівецькій області: близько 4:26 "Суспільне" написало про вибухи у небі над регіоном. Тим часом глава Чернівецької ОВА Руслан Запранюк попередив про повітряну загрозу, яка тривала з 4:10 до 5:20.

Про загрозу попередила Київська обласна військова адміністрація. Перше повідомлення ОВА про повітряну атаку з'явилось о 3:06. О 5:14 адміністрація повідомила про роботу засобів ППО над столичним регіоном і про продовження руху "Шахедів". Тим часом у місцевому пабліку "Реальний Київ" станом на 7 год писали про рух дронів-камікадзе над низкою населених пунктів: над Яготином, Переяславом, Ржищевом, Миронівкою, Димером, Таращею, Кагарликом, Рокитним, Чорнобилем тощо.

На карті повітряних тривог бачимо, що сім областей України все ще під загрозою атаки "Шахедів". У Полтавській області загрози триває десяту годину поспіль, у інших регіонах — від трьох до п'яти годин.

Атака "Шахедів" РФ - повітряна тривога станом на ранок 23 травня Фото: Скриншот

Тим часом каналі "Укрзалізниці" написали про пошкодження внаслідок атаки "Шахедів" на Чернівецьку область. Внаслідок повітряного удару люди не постраждали, але є руйнування інфраструктури, ідеться у дописі, який з'явився о 7:50.

Атака "Шахедів" РФ - Укрзалізниця про удар 23 травня Фото: Скриншот

Повітряні сили ЗСУ поки що не інформували про кількість безпілотників, які атакували Україну в ніч на 23 травня.

Зазначимо, 23 квітня оглядачі Defence Blog повідомили про нову тактику атак "Шахедів" ЗС РФ. У статті ідеться про те, що росіяни запускають групи по 20 безпілотників, які рухаються за висотними маршрутами.

Нагадуємо, 20 травня на порталі Defense Express розповіли про нові бойові частини "Шахедів", які майже удвічі важчі та мають відразу чотири типи вражаючої дії.