Не встигає запустити всі "Іскандери": скільки ракет може виробляти РФ та який запас, — ГУР

Російська промисловість здатна щомісяця виготовляти від 60 до 70 ракет "Искандер-М", якими обстрілюють Україну. Крім того, військово-промисловий комплекс Російської Федерації встигає покривати потреби в Х-101 та "Калібрах", а в арсеналах зберігається майже 3 тисячі повітряних засобів ураження, розповіло Головне управління розвідки Міноборони України.

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Про кількість ракет, які виготовляє та зберігає РФ для обстрілів України, ГУР розповіло медіа NV.

Медіа отримало відповідь на запит в ГУР МОУ, у якому журналісти цікавились продуктивністю російського ВПК. Розвідники повідомили про кількість ракет, які виготовляються у РФ щомісяця. Сумарно — від 205 до 255 ракет різних типів.

Яку кількість ракет виготовляє РФ на місяць:

балістичні ракети 9М723 "Искандер-М" — 60−70 шт.;

гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" — 10−15 шт.;

крилаті ракети 9М728 та 9М729 "Искандер-К" — 20−30 шт.;

крилаті ракети X-101 — 60−70 шт.;

крилаті ракети "Калибр" — 25−30 шт.;

крилаті ракети X-32 — до 10 шт.;

крилаті ракети П-800 "Оникс" і гіперзвукові протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" — 20−30 шт.

Підрахунки показують, що, орієнтовно, за п'ять місяців 2025 року РФ отримала від 1025 до 1275 ракет різних типів.

У статті також навели дані про запаси ракет РФ, про які повідомила українська розвідка (сумарно — 2760 шт.):

"Искандер-М" — майже 600 шт.;

"Кинжал" — понад 100 шт.;

"Искандер-К" — майже 300 шт.;

X-101 — понад 300 шт.;

"Калибр" — понад 400 шт.;

X-22/32 — до 300 шт.;

"Оникс" та "Циркон" — близько 700 шт.;

балістичних ракет КНДР KN-23 — 60 шт.

Обстріли України — деталі

Тим часом на порталі "Новинарня" на основі даних Генштабу ЗСУ підрахували кількість ракет різних типів, які РФ випускала по Україні з січня по травень 2025 року. З'ясувалось, за цей час росіяни застосували 405 засобів ураження. З них, орієнтовно, близько 70-80 — "Искандер-М": місячна партія ракет, випущених російським ВПК, витратилась протягом п'яти місяців.

Зазначимо, зранку 1 червня Фокус писав про масований ракетний обстріл України, під час якого вибухи лунали, серед іншого, у Житомирській області. Росіяни застосували ракети Х-101, а пуски відбулись близько 1 год, написали OSINT-канали. Згідно з даними Повітряних сил, росіяни застосовували майже 500 дронів-камікадзе "Шахед" та сім ракет. Засобам ППО вдалось збити три з чотирьох "Искандер-К"/Х-101, а про знешкодження балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 даних не було.

3 червня ЗС РФ вдарили по центру Сум, повідомила військова адміністрація. Росіяни застосували далекобійні РСЗВ ЗС РФ та убили двох людей в центрі міста.

Нагадуємо, 1 червня СБУ провела операцію "Павутина" для знищення літаків, які беруть участь у ракетних обстрілах України.