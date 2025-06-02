"Атаки Х-101 у кількості 50-80 одиниць вже неможливі": реальні наслідки операції "Павутина"

Масштабна унікальна спецоперація СБУ призвела до знищення понад третини стратегічної авіації Росії. Цей удар не лише змінив стратегічний баланс у повітрі, а й серйозно обмежив здатність ворога завдавати масованих ракетних атак. Фокус з'ясував, якою може бути відповідь РФ на українську "Павутину".

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Голова Служби безпеки України Василь Малюк оголосив про результати масштабної спецоперації "Павутина". За його словами, внаслідок цієї операції було уражено 41 літак стратегічної авіації Росії, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Це становить приблизно 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Орієнтовна вартість знищеної авіації перевищує 7 мільярдів доларів.

Операції "Павутина": реальні наслідки

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", Олександра Коваленка, ця таємна операція є унікальною і наймасштабнішою у сучасній військовій практиці не тільки України, та і світу. Її унікальність полягає в тому, що вперше в історії була здійснена атака на стратегічну авіацію ядерної держави, яка є частиною ядерної тріади. Зокрема, Коваленко наголошує, що Росія не має можливості відновлювати втрати таких літаків, як Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, оскільки їхнє виробництво для неї недоступне.

Особливу увагу експерт приділяє знищенню літаків А-50, які відповідають за дальню радіолокаційну розвідку. Після знищення двох А-50 у січні та лютому 2024 року Росія мала лише три повноцінно боєздатні літаки цього типу. У результаті операції "Павутина" Росія залишиться з одним функціональним літаком.

"Це говорить про те, що Росія у питаннях дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження майже повністю осліплена. Такий результат суттєво послаблює можливості РФ у веденні війни, адже втрата цих літаків не лише обмежує її розвідувальні спроможності, а й створює стратегічний вакуум у повітряному просторі", — каже Фокусу експерт.

На його думку, операція "Павутина" є унікальною ще й тому, що її ефективність у співвідношенні "ціна-якість" не має аналогів у світі. Зокрема дрони, вартістю 1-2 млн доларів знищили літаків на 3-7 млрд доларів. Це стосується не лише знищення техніки, а й організації операції, яка вимагала ретельної підготовки та координації. За його словами, це досягнення можна вважати історичним для практики спецслужб.

Відповідь Росії на операцію "Павутина": якою буде реакція

Щодо можливої реакції Росії, Олександр Коваленко припускає, що вона намагатиметься демонструвати, що її авіація залишається боєздатною. Проте через значні втрати російське військове командування змушена буде перенавантажувати наявні літаки, що призведе до швидшого зношення їхнього ресурсу. Це може закінчитися навіть якоюсь аварією на цих літаках вже без участі України в повітряному просторі Російської Федерації.

Він попереджає про можливість використання Росією так званих ракет "Орешник" — дорогих, але менш ефективних засобів у порівнянні з ракетами "Іскандер". Наприклад, сумарна потужність бойових блоків "Орешника" становить приблизно 750 кг вибухової речовини, що дорівнює двом "Іскандерам" (по 500 кг кожен), але собівартість "Орешника" сягає 80 млн доларів, тоді як один "Іскандер" коштує 1,5-2 млн доларів. Це робить російську відповідь, якщо вона буде, економічно невигідною та менш руйнівною.

Операція "Павутина", за оцінкою військового експерта Романа Світана, завдала удару насамперед по стратегічній авіації Росії, але не вплинула на її можливості використовувати ракети середньої та малої дальності. Він підкреслює, що удар був спрямований на стратегічні літаки та ракети великої дальності, тоді як Росія все ще має значний арсенал ракет меншої дальності, таких як "Іскандери" чи "Калібри", які вона може активно застосовувати.

Світан припускає, що Росія може використати свої атаки не як пряму відповідь на операцію "Павутина", а як інструмент тиску в політичних переговорах. За його словами, можлива атака буде радше терористичною, ніж суто військовою, і пов’язана з переговорами про капітуляцію України, які зараз проходять у Стамбулі. Експерт пояснює, що Росія часто вдається до терористичних атак, коли висуває ультиматуми. Такі дії, на його думку, спрямовані на завдання серйозного удару Україні в контексті політичного тиску, а не лише військових цілей.

Експерт також наголошує, що сучасна війна між Україною та Росією є плановою та постійною, і її хід визначається стратегічними завданнями обох сторін. За його словами, тактичні завдання, як-от швидка відповідь на конкретний удар, не мають сенсу в умовах довгострокового конфлікту, адже сторони зосереджені на ширшій стратегії. Тому Росія навряд чи поспішить із тактичною відплатою, а її дії будуть пов’язані з політичними цілями.

Роман Світан прогнозує, що найближчим часом слід очікувати ракетної атаки, яка матиме терористичний характер. Вона може включати використання "Іскандерів", "Калібрів" та обмежену кількість ракет повітряного базування, таких як Х-55.

Чи зменшаться ракетні атаки на міста України після операції "Павутина"

Олександр Коваленко зазначає, що Росія стикається з проблемами у масштабуванні виробництва авіаційних ракет, що змушує її експериментувати з дешевшими альтернативами, такими як дрони "Бандероль" чи "Дань-М". Водночас втрата боєздатних літаків, таких як Ту-95, обмежує можливості Росії. Наприклад, наразі чотири Ту-95 можуть нести лише вісім ракет замість потенційних 32 через знос планерів, двигунів та інших систем.

Загалом, операція "Павутина", на думку військового оглядача, суттєво знизила авіаційні можливості Росії.

"Загальну кількість використання ракет і літаків під час ракетних ударів по території України вона значно зменшує. Масовані ракетні удари з використанням ракет Х-101 у кількості 50-80 одиниць вже неможливі через обмежену кількість боєздатних літаків. Таким чином, операція не лише завдала матеріальних збитків, а й змінила стратегічний баланс, послабивши Росію в її здатності вести агресивну війну проти України. Росія не здатна адекватно відповісти на цей удар, адже її ресурси вже значно виснажені", — експерт.

Нагадаємо, що протягом трьох ночей поспіль з 24 по 26 травня Росія здійснила масштабні повітряні атаки на Україну, завдаючи ударів балістичними ракетами та безпілотниками. Попри тимчасове "затишшя" в обстрілах, експерти попереджають про можливість нових масованих ударів уже найближчим часом.