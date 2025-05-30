Новий обстріл наступного тижня: чи повториться масований удар по Україні найближчим часом

Протягом трьох ночей поспіль з 24 по 26 травня Росія здійснила масштабні повітряні атаки на Україну, завдаючи ударів балістичними ракетами та безпілотниками. Попри тимчасове "затишшя" в обстрілах, експерти попереджають про можливість нових масованих ударів уже найближчим часом.

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Починаючи з 24 травня і ще дві ночі поспіль Росія здійснила низку масштабних повітряних атак на Україну, застосовуючи балістичні ракети та ударні безпілотники.

У ніч на 24 травня РФ випустила 14 балістичних ракет типу "Іскандер-М" та близько 250 ударних безпілотників Shahed. Атака була спрямована на Київ та його околиці, зокрема Голосіївський, Святошинський, Солом’янський, Дніпровський та Оболонський райони. Внаслідок обстрілу загинуло 13 осіб, ще 56 отримали поранення. У столиці пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктуру.

Наступної ночі, 25 травня, російські війська знов здійснили масований комбінований удар по Україні, використавши 367 засобів повітряного нападу, з яких 9 балістичних ракет "Іскандер" та KN-23. У Києві постраждали 9 людей, на Київщині — 4 загиблих і 16 поранених, у Миколаєві внаслідок атаки загинув 77-річний чоловік, є поранені. Пошкоджено будинки й інфраструктуру.

У ніч на 26 травня Росія здійснила найбільшу за всю війну повітряну атаку, випустивши 355 безпілотників Shahed та 9 крилатих ракет Х-101. Атака охопила всі регіони України, зокрема Чернігівську, Хмельницьку, Харківську, Одеську області та столицю Київ. Внаслідок обстрілу загинуло 6 осіб, ще 24 отримали поранення. Сили ППО знищили 288 дронів та 9 ракет, однак деякі з них досягли своїх цілей, спричинивши руйнування та пожежі в різних регіонах.

Проте, останні дні РФ перебуває у певному стані "тиші" не застосовуючи "Шахеди" та ракети для обстрілів по Україні. Фокус з'ясував, чи є це "затишшя" підготовкою до чергового масованого обстрілу та коли він може відбутися.

Новий масований удар по Україні: коли це може статися

На думку військового експерта Олега Жданова найімовірніше масовані удари триватимуть. Ця, так би мовити "тиша" по атаках, не стільки пов'язана з новим раундом мирних перемов яки мають відбутися 2 червня, скільки з тим, що РФ знов готується до масштабної атаки.

"Після вдалих ударів наших дронів по аеродрому Енгельс росіяни витратили значну частину ракет, але вже отримали нові великі партії — сім рейсів Іл-76 з ракетами. Це означає, що нові масовані нальоти цілком імовірні найближчим часом", — каже Фокусу Жданов.

За словами експерта перемовини, скоріше за все, будуть технічними, і великого прориву наразі не передбачається. Росія не готова до компромісів, адже її мета — знищення України як незалежної держави. Поки російська армія не зазнає значних втрат і не почне відступати, Путін не матиме стимулу йти на поступки.

"Тож поки що Україна буде стикатися з новими обстрілами та атаками. Європа і США це розуміють, але певні політичні сили, зокрема Дональд Трамп, який має проросійські погляди, гальмують більш рішучі дії", — продовжує експерт.

За оцінками Жданова ймовірніше наступний масований удар по Україні може відбутися вже через тиждень — приблизно 6-8 червня.

Обстріл раз на місяць: чи вдарить Росія по Україні 24 червня

За словами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака не можна стверджувати що у РФ залишилось ракет всього на два-три масовані обстріли — це не вірна оцінка. Проте давати наразі прогнози по наступним атакам — складно через засекречені дані озброєння.

"Ми не знаємо точно, скільки ракет вони можуть зараз виробляти, чи все у них є в наявності, чи може бракує якихось комплектуючих. Можливо, всі деталі вже лежать на складах, але вони чекають, поки з Китаю приїде остання запчастина. Тож складно спрогнозувати. Але поки що їхня системність — приблизно раз на місяць здійснювати масовані обстріли. Перед 24 травня, Росія завдала масштабного удару 24 квітня, так що можна припустити що наступний такий удар буде 24 червня, проте прогнозувати все одно складно", — каже Фокусу Ступак.

За словами експерта оцінити кількість ракет у ЗС РФ складно бо немає точних даних скільки саме прибуло на аеродром озброєння. Одна ракета може важити близько тонни, і літак може підняти 10 штук, але не факт, що кожен літак перевозить стільки, можливо, лише 3 ракети, а решта — несправні або просто порожні контейнери.

"Навіть міністр оборони РФ не має єдиної майстер-презентації з точними цифрами. Вся інформація — це таємниця, ведеться в паперових журналах та реєстрах, узагальнюється дуже обережно, щоб ніхто не дізнався", — каже Ступак.

Тому, на думку експерта, Росія має певний ресурс для повторного масованого обстрілу України, проте якій це саме ресурс і коли ворог ним скористується складно спрогнозувати. Хоча наразі прослідковується певна система — раз на місяць.

Нагадаємо, Північна Корея передала Росії близько 9 мільйонів артилерійських снарядів і боєприпасів для РСЗВ, понад 100 балістичних ракет, більш ніж 200 одиниць важкої артилерії, а також протитанкові керовані ракети й реактивні боєприпаси.

Також Фокус писав, що 26 травня глава Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко повідомив про масштабні постачання озброєнь із КНДР до Росії. Йдеться приблизно про шість мільйонів артилерійських снарядів, а також близько 120 самохідних артилерійських установок M1989 "Коксан" і 120 реактивних систем залпового вогню M1991.