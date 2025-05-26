Рекордна кількість БПЛА: Росія за ніч запустила по Україні понад 350 дронів, деталі

У понеділок, 26 травня, Росія знову здійснила комбінований удар по Україні. Загалом РФ використала 364 засоби повітряного нападу.

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Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України в Telegram.

Як йдеться у повідомленні, у ніч на 26 травня Російська Федерація використала:

9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Саратовська область);

355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 11.00 протиповітряна оборона збила усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкодила 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

Зокрема, 233 цілі збили вогневими засобами ураження, а 55 були локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Під час атаки зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.

Зазначимо, що цієї ночі Росія випустила рекордну кількість дронів. Попередній рекорд був 25 травня 2025 року: РФ атакувала Україну з допомогою 298 БПЛА.

Обстріл України: що відомо

Нагадаємо, 26 травня ворог завдав руйнувань в Одеській, Хмельницькій і Запорізькій областях. На Запоріжжі поранено цивільних. Зокрема, у Києві проводилась робота сил протиповітряної оборони по російських безпілотних літальних апаратах на лівому березі, а на Одещині через російський обстріл виникли пожежі та руйнування в приватних будинках.

Цієї ж ночі росіяни атакували Україну крилатими ракетами Х-101 з бортів стратегічної авіації. Вибухи лунали в Старокостянтинові Хмельницької області.