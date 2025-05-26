РФ атакувала Україну крилатими ракетами і "Шахедами": є руйнування та поранені, що відомо

Росіяни здійснили комбінований обстріл України ударними дронами та крилатими ракетами в ніч на 26 травня. Ворог завдав руйнувань в Одеській, Хмельницькій і Запорізькій областях. На Запоріжжі поранено цивільних.

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Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки ворожої атаки.

OSINT-канал Monitor у Telegram повідомив про пуск крилатих ракет з бортів стратегічної авіації у Пензенській області РФ о 02:46.

У Повітряних силах Збройних сил України попередили про рух крилатих ракет на північний захід на Черкащині та Київщині о 4:12, а також група ракет рухалася через Вінничину на Старокостянтинів. Крім того, кілька груп "Шахедів" рухалися Харківською, Сумською, Чернігівською, Київською, Житомирською, Полтавською, Кіровоградською, Черкаською, Вінницькою областями, під атакою ворожих безпілотників був Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Обстріл Києва 26 травня

Міський голова Києва Віталій Кличко о 0:56 попереджав жителів столиці про роботу сил протиповітряної оборони по російських безпілотних літальних апаратах на лівому березі. Інформації про руйнування та постраждалих на момент публікації матеріалу не було.

О 6:46 Київська міська державна адміністрація оголосила відбій повітряної тривоги.

Обстріл Одеської області

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що на Одещині в ніч на 26 травня через російський обстріл виникли пожежі та руйнування в приватних будинках. Зокрема в Одеському районі ворожа атака спричинила руйнування та загоряння в будинку площею 100 квадратних метрів.

ЗС РФ атакували Одеську область в ніч на 26 травня Фото: ДСНС Наслідки ворожої атаки на Одещину в ніч на 26 травня Фото: ДСНС

"Також пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, 2 гаражі, 3 легкових автомобілі, паркан та газовий трубопровід без подальшого загоряння. Ще за однією адресою сталось руйнування 2-х гаражів з подальшим загорянням, знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок", — доповіли у відомстві.

Про загиблих і постраждалих не повідомляється.

Обстріл Запорізької області в ніч на 26 травня

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про двох поранених внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району після опівночі 26 травня. За його словами, від удару росіян по приватному будинку в селі Юрківка дістали поранень 60-річна жінка та 52-річний чоловік, а сам будинок був зруйнований. Крім того, сусідні домівки та авто пошкодило вибуховою хвилею.

Росіяни в ніч на 26 травня зруйнували приватний будинок в Запорізькій області Наслідки обстрілу Запорізького району в ніч на 26 травня Фото: Запорізька ОВА

Обстріл Хмельницької області

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що під час комбінованої атаки в ніч на 26 травня на Хмельниччині було пошкоджено привітні домогосподарства та підприємства. Інформації про постраждалих серед цивільного населення на момент публікації матеріалу немає.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня Росія масовано атакувала Україну "Шахедами". Вибухи в різних регіонах почали лунати близько 23 години попередньої доби. Під ударом були Кременчук, Одеса, Київ, Харків, Хмельницька та Житомирська області.

Цієї ж ночі росіяни атакували Україну крилатими ракетами Х-101 з бортів стратегічної авіації. Вибухи лунали в Старокостянтинові Хмельницької області.