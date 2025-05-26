Було чутно вибухи у різних областях: Росія масовано атакувала Україну "Шахедами"

Росіяни у ніч проти 26 травня вкотре атакували Україну "Шахедами": вибухи пролунали на півдні, сході та на півночі країни. Деякі групи безпілотників дісталися західних регіонів, де також прогриміли вибухи. OSINT-канали фіксували у небі над Україною десятки ударних БпЛА.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки "Шахедів" по Україні.

Про загрозу ударних БпЛА Повітряні сили України повідомили ще близько 20:00 години 25 травня: перші дрони заходили у повітряний простір через Харківщину, їх рух фіксували через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.

Нові групи ударних БпЛА почали входити в повітряний простір України близько 22:00 години з різних напрямків: сходу, півдня та північно-східного напрямку.

Скріншот | попередження Повітряних сил України

Близько 23:00 години вибух пролунав у Кременчуці, а невдовзі було чутно повторні звуки вибухів, повідомив кореспондент Фокусу.

Також близько 23:00 години "Шахеди" атакували Одесу — у місті пролунала серія вибухів, повідив міський голова Геннадій Труханов.

Скріншот | повідомлення Труханова

Атака "Шахедів" продовжилася після опівночі — під ударом опинилася столиця. У Києві прогриміли вибухи, міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО на лівому березі.

Під ударом уночі також опинився Харків — там пролунали потужні вибухи, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ближче до 02:00 години ворожі "Шахеди" дісталися західних регіонів — вибухи пролунали на Хмельниччині та у Житомирі.

Під масованою атакою росіян також опинилося місто Старокостянтинів у Хмельницькій обалсті. Моніторинги фіксували рух десятків БпЛА у напрямку міста, там пролунала серія вибухів.

Атака по Старокостянтинову продовжилася і після 03:00 години — моніторинги повідомили про рух нових груп ударних БпЛА у напрямку міста.

Під ранок росіяни також запустили по Україні крилаті ракети з бортів стратегічної авіації. Їх ЗС РФ також спрямували на Хмельниччину, а саме — на Старокостянтинів. Місто зазнало комбінованого обстрілу "Шахедами" та крилатими ракетами.

Про наслідки обстрілу наразі інформації не надходило.

Нагадаємо, 26 травня росЗМІ повідомили, що Єлабугу у Татарстані атакували ударні безпілотники: під ударом міг опинитися завод, який виготовляє "Шахеди" та розвідувальні дрони для ЗС РФ.

Також 25 травня експерт у коментарі для "Трухи" розповів, що українська ППО не може збивати дрони через нову тактику, яку застосовують росіяни.