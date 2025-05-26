Комбінований обстріл: росіяни атакували Україну крилатими ракетами та "Шахедами"

Вночі проти 26 травня росіяни завдали комбінованої атаки по Україні ударними БпЛА типу "Шахед" та крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної комбінованої атаки по Україні.

Близько 02:46 OSINT-канал Monitor повідомив, що ЗС РФ, ймовірно, здійснили пуски крилатих ракет типу Х-101 з бортів стратегічної авіації. Попередньо, пуски відбулися з району Пензенської області.

Скріншот | повідомлення про пуски крилатих ракет

Пуск крилатих ракет по Україні підтвердився — близько 03:50 години Monitor інформував про входження ракет у повітряний простір. Ракети заходили через Сумську область та рухалися у напрямку Полтавщини.

Майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Окрім крилатих ракет, паралельно росіяни продовжували атакувати "Шахедами".

Близько 04:15 години моніторингові канали попередили, що крилаті ракети рухаються у напрямку західних областей, попередньо тримаючи курс на Вінницьку область.

Близько 04:30 години у Telegram-каналі "Николаевский Ванек" повідомили, що крилаті ракети тримають курс на Старокостянтинів. Паралельно по місту тривала масштабна атака російських "Шахедів", що почалася ще за кілька годин до цього.

Невдовзі у Хмельницькій області було чутно звуки вибухів, повідомили місцеві пабліки.

Журналіст Андрій Смолій повідомив, що у Старокостянтинові лунає вибух за вибухом: Росія одночасно атакує місто крилатими ракетами та "Шахедами".

Повідомлення про вибухи у Старокостянтинові

Близько 04:36 години моніторинги повідомили про дорозвідку щодо крилатих ракет у небі над Україною.

Про наслідки ракетної атаки наразі не повідомляється. Повітряна тривога станом на 04:40 триває через загрозу ударних БпЛА. Також OSINT-канали інформували, що Росія могла здійснити повторні пуски крилатих ракет.

Нагадаємо, також уночі проти 26 травня Росія запустила по українських областях ударні дрони типу "Шахед": під масованим ударом опинилося місто Старокостянтинів Хмельницької області.

Також уночі дрони атакували Росію: під ударом опинилася зокрема Тульська область, де під час атаки трапився блекаут.