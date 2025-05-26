Комбинированный обстрел: россияне атаковали Украину крылатыми ракетами и "Шахедами"

В ночь на 26 мая россияне нанесли комбинированную атаку по Украине ударными БпЛА типа "Шахед" и крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации.

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Фокус собрал информацию о ночной комбинированной атаке по Украине.

Около 02:46 OSINT-канал Monitor сообщил, что ВС РФ, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет типа Х-101 с бортов стратегической авиации. Предварительно, пуски произошли из района Пензенской области.

Скриншот | сообщения о пусках крылатых ракет

Пуск крылатых ракет по Украине подтвердился — около 03:50 часов Monitor информировал о вхождении ракет в воздушное пространство. Ракеты заходили через Сумскую область и двигались в направлении Полтавщины.

Почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме крылатых ракет, параллельно россияне продолжали атаковать "Шахедами".

Около 04:15 часов мониторинговые каналы предупредили, что крылатые ракеты движутся в направлении западных областей, предварительно держа курс на Винницкую область.

Около 04:30 часов в Telegram-канале "Николаевский Ванек" сообщили, что крылатые ракеты держат курс на Староконстантинов. Параллельно по городу продолжалась масштабная атака российских "Шахедов", начавшаяся еще за несколько часов до этого.

Вскоре в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов, сообщили местные паблики.

Журналист Андрей Смолий сообщил, что в Староконстантинове раздается взрыв за взрывом: Россия одновременно атакует город крылатыми ракетами и "Шахедами".

Сообщение о взрывах в Староконстантинове

Около 04:36 часов мониторинги сообщили о доразведке относительно крылатых ракет в небе над Украиной.

О последствиях ракетной атаки пока не сообщается. Воздушная тревога по состоянию на 04:40 продолжается из-за угрозы ударных БпЛА. Также OSINT-каналы информировали, что Россия могла осуществить повторные пуски крылатых ракет.

Напомним, также в ночь на 26 мая Россия запустила по украинским областям ударные дроны типа "Шахед": под массированным ударом оказался город Староконстантинов Хмельницкой области.

Также ночью дроны атаковали Россию: под ударом оказалась в частности Тульская область, где во время атаки случился блэкаут.