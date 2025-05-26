Введен план "Ковер": в Туле случился массовый блэкаут во время атаки дронов, — росСМИ (фото)

Дроны атаковали Тулу и область: местные слышали серию взрывов, в сети сообщают о вероятном попадании по заводу в самом областном центре. На фоне атаки в регионе случилось массовое исчезновение света.

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О массовом блэкауте в российской Туле сообщил местный Telegram-канал Mash.

Дроны атаковали Тульскую область в течение 25 мая: россияне информировали, что с 13:00 до 20:00 часов по московскому времени в небе над регионом было сбито 11 ударных БпЛА.

Около 21:30 часов в Telegram-канале "Тула Жесть" сообщили, что работа сил противовоздушной обороны в Тульской области продолжается из-за продолжения атаки БпЛА.

Около 23:00 часов в селе Мясново Тульской области исчезло уличное освещение.

росСМИ | исчезновение света в селе Тульской области

Также россияне распространили кадры, на которых видны вспышки в небе. В разных районах Тульской области были слышны звуки взрывов.

росСМИ | атака по Туле

Около 01:00 часов Telegram-канал Mash информировал, что в разных районах Тульской области и в самой Туле случился блэкаут. Света не стало в Алексино и нескольких районах областного центра.

Скриншот сообщения о блэкауте

Россияне пока не сообщают, из-за чего именно случился блэкаут в Тульской области.

Также в паблике отметили, что в местном аэропорту "Стригино" был перед этим введен план "Ковер".

В Туле, вероятно, атакован завод: что известно

На фоне атаки дронов в Туле прогремели взрывы. В проукраинском Telegram-канале Exilenova+ обнародовали кадры, на которых видно попадание БпЛА по городу. По комментариям россиян, удары были осуществлены по местному заводу, однако информация требует подтверждения.

Отметим, что план "Ковер" в ночь на 26 мая также был введен в московских аэропортах "Домодедово", "Жуковский", а также волгоградском аэропорту "Череповец".

Напомним, в ночь на 26 мая дроны также атаковали город Елабугу в Республике Татарстан: там расположен завод, который производит "Шахеды" и разведывательные беспилотники для российской армии.

Также ночью 25 мая дроны атаковали Тверь: там под ударом оказался местный аэродром. Также мониторинговые каналы сообщали, что, вероятно, также дроны в Твери атаковали военную часть.