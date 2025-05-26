Введено план "Килим": у Тулі трапився масовий блекаут під час атаки дронів, — росЗМІ (фото)

Дрони атакували Тулу та область: місцеві чули серію вибухів, у мережі повідомляють про ймовірне влучання по заводу у самому обласному центрі. На тлі атаки у регіоні трапилося масове зникнення світла.

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Про масовий блекаут у російській Тулі повідомив місцевий Telegram-канал Mash.

Дрони атакували Тульську область упродовж 25 травня: росіяни інформували, що з 13:00 до 20:00 години за московським часом у небі над регіоном було збито 11 ударних БпЛА.

Близько 21:30 години у Telegram-каналі "Тула Жесть" повідомили, що робота сил протиповітряної оборони у Тульській області продовжується через продовження атаки БпЛА.

Близько 23:00 години у селі М'ясново Тульської області зникло вуличне освітлення.

росЗМІ | зникнення світла у селі Тульської області

Також росіяни поширили кадри, на яких видно спалахи у небі. У різних районах Тульської області було чутно звуки вибухів.

росЗМІ | атака по Тулі

Близько 01:00 години Telegram-канал Mash інформував, що у різних районах Тульської області та у самій Тулі трапився блекаут. Світла не стало в Олексіно та кількох районах обласного центру.

Скріншот | повідомлення про блекаут

Росіяни наразі не повідомляють, через що саме трапився блекаут у Тульській області.

Також у пабліку зазначили, що у місцевому аеропорту "Стригіно" було перед цим введено план "Килим".

У Тулі, ймовірно, атаковано завод: що відомо

На тлі атаки дронів у Тулі прогриміли вибухи. У проукраїнському Telegram-каналі Exilenova+ оприлюднили кадри, на яких видно влучання БпЛА по місту. За коментарями росіян, удари було здійснено по місцевому заводу, однак інформація потребує підтвердження.

Зазначимо, що план "Килим" уночі проти 26 травня також було введено в московських аеропортах "Домодєдово", "Жуковський", а також волгоградському аеропорту "Череповець".

Нагадаємо, уночі проти 26 травня дрони також атакували місто Єлабугу у Республіці Татарстан: там розташований завод, який виготовляє "Шахеди" та розвідувальні безпілотники для російської армії.

Також уночі 25 травня дрони атакували Тверь: там під ударом опинився місцевий аеродром. Також моніторингові канали повідомляли, що, ймовірно, також дрони у Твері атакували військову частину.