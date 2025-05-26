Закритий аеропорт, лунають вибухи: російську Єлабугу, де виготовляють "Шахеди", атакували БпЛА (відео)

Канонаду вибухів чули мешканці міста Єлабуга Татарстанської республіки, що розташоване за близько 1200 кілометрів від кордону з Україною: саме тут розташований завод, який виготовляє ударні безпілотники типу "Шахед", якими росіяни кожної ночі атакують Україну. Також підприємство виготовляє розвідувальні дрони "Альбатрос".

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки по Єлабузі за даними місцевих Telegram-каналів.

Близько 22:00 години 25 травня у аеропорту "Нижньокамськ" (Бегішево) Республіки Татарстан влада ввела тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден. Відстань від летовища до міста Єлабуга — майже 50 кілометрів.

Скріншот | повідомлення про обмеження в аеропорту Татарстану

Близько 22:40 години місцеві почули серію вибухів: у пабліках писали, що гучно на все місто.

У Telegram-каналі Baza повідомили, що у небі над Єлабугою російська ППО збиває безпілотники.

Також у мережі поширили кадри з Єлабуги цієї ночі. На відео чутно роботу сил протиповітряної оборони, вибухи, а також видно спалахи у небі та прольоти безпілотників.

Місцева влада, зокрема мер Єлабуги Рустем Нурієв, наразі не коментувала атаку дронів по місту.

В Єлабузі виготовляють "Шахеди"

Зазначимо, що Єлабуга у Татарстані не вперше потрапляє під удар безпілотників. У квітні 2025 року ударні дрони пошкодили виробництво ударних дронів типу "Шахед", що діє у місті: раніше у Кремлі заявляли, що планують наростити виробництво БпЛА на підприємстві "Алабуга".

"Алабугою" називають особливу економічну зону промислово-виробничого типу у Єлабузькому районі Татарстану. Завод використовує іранські технології. За даними The Wall Street Journal, у квітні 2024 року завод випередив графік, коли поставив російській армії 4500 безпілотників.

Окрім "Шахедів", а Алабузі випускають розвідувальні дрони типу "Альбатрос", до виробництва яких залучають африканських студентів.

Нагадаємо, 25 травня уночі безпілотники атакували місто Тверь: під ударом опинився місцевий аеродром та військова частина.

Також 25 травня експерти розповіли, який літак атакувала російська ППО "дружнім вогнем" у небі над Твер'ю.